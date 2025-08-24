Torrevieja sigue invadida por gallinas tras la renuncia de la empresa que debía retirarlas

Una "invasión" de gallinas afecta a la ciudad de Torrevieja, en Alicante, desde hace años y y ahora se ha vuelto a hablar de la cuestión porque la empresa que se iba a encargar de su retirada ha renunciado a la tarea debido a que desconocían que los animales debían ser capturados vivos y reubicados en un santuario que pusiera a disposición la empresa, según el medio local Información.

La historia comienza en el año 2014 cuando tan solo unos pocos ejemplares llegaron a una rotonda del plan parcial Villa Amalia. Poco a poco con el paso del tiempo la población fue aumentando hasta llegar a alcanzar la cifra de 700 gallinas, según el mismo medio.

Los medios locales informan de que algunos vecinos siguen dando de comer a las gallinas en las zonas verdes y parques de la ciudad, lo que no ayuda a controlar la población de aves.

Problemas para encontrar un santuario

El 31 de enero de 2025 el Ayuntamiento de Torrevieja informó de que la Junta de Gobierno Local había aprobado la licitación para "la contratación del servicio de control, recogida en vivo y traslado de aves gallináceas silvestres en el término municipal de Torrevieja", según se puede leer en la página oficial del Ayuntamiento.

Sin embargo, Ecoplanin Xestión e Información Ambiental SL, la empresa que recibió la contratación, ha renunciado al contrato debido a que no entendieron que ellos también debían hacerse cargo de encontrar un sitio para las aves.

"No entendimos que nosotros éramos los responsables de encontrar ese santuario para reubicar las 700 aves", ha explicado Miguel Ángel Fernández de la empresa gallega Ecoplanin. Desde su empresa entendieron que eran los encargados "en el tema del transporte" y señala que "no fuimos conscientes de que eso también implicaba dónde, el sitio exacto".

De igual manera, Miguel Ángel Fernández ha señalado que consiguieron encontrar refugio para unas 50 aves pero debido a la renuncia "nunca llagamos a hacer efectivo el servicio".

Redes sociales

Por otro lado, el problema de las gallinas en Torrevieja lleva conociéndose desde hace tiempo en las redes sociales dónde numerosos usuarios han compartido vídeos a lo largo de estos años sobre los animales paseando por las calles de la ciudad.

Ahora el Ayuntamiento de Torrevieja si quiere seguir con la labor de control de aves deberá adjudicar el contrato al el siguiente licitador. En total, se presentaron ocho empresas por lo que todavía pueden contactar con ellas pero mientras tanto las gallinas seguirán paseando por las calles.