Aragón denuncia a Toni Albà ante la Fiscalía por presuntas injurias e incitación al odio

El Gobierno de Aragón ha trasladado a la Fiscalía una publicación en la red social X del actor Toni Albà para que investigue un presunto delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente Lambán.

Dentro de la denuncia el Ejecutivo aragonés solicita "que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito", según Aragón_hoy.

No me n'alegro mai de la mort d'algú…però en el cas d'un fill de la gran Ñ en faré una excepció.

Mor Javier Lambán, expresident de l'Aragó, a 67 anys via @elnacionalcat https://t.co/RQtKgqNUQf — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 15, 2025

Toni Albà compartió a través de su cuenta de X (@tonialba) una noticia del medio de comunicación El Nacional en el que se informaba sobre la muerte del expresidente Javier Lambán. Albà añadió un mensaje que decía: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción".

Por otro lado, el presidente de Aragón, Jorge Azcón ha señalado en su cuenta de X que "No vamos a tolerar semejantes descalificaciones".

No vamos a tolerar semejantes descalificaciones. https://t.co/vrOrioCYqL — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) August 25, 2025

"Injurias" y "legitimación al odio"

El actor, según la denuncia ante la Fiscalía, podría haber cometido un delito de injurias y otro de legitimación al odio. La denuncia argumenta que podría ser un delito de odio porque "constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente" y de legitimación al odio porque "incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española".

De igual manera, desde del Ejecutivo señalan que la "injuria" y el "odio" se derivan de "la actividad pública como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón e, incluso, como ‘expresidente’, gozando de la condición de autoridad de acuerdo con el art. 215 y 24 CP".

Por otro lado la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero ha señalado que "El Gobierno de Aragón no puede permanecer impasible ante un ataque tan grave a la dignidad de quien dedicó su vida pública a defender los intereses de Aragón y de España. Defender a Javier Lambán es también defender el respeto a las instituciones democráticas y a la convivencia en Aragón y España".