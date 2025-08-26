Los incendios siguen dando la batalla: dos militares heridos en Orense y se reavivan los fuegos en Vigo y León

Aunque los peores momentos en los que el fuego calcinaba hectáreas enteras por minuto en el país hayan pasado, los incendios siguen dando la batalla en varias zonas de España, en las que los cuerpos de emergencias siguen luchando casi dos semanas después desde que el estado de varias autonomías fuera crítico por la amenaza que suponían los incendios.

En este contexto, dos militares del Ejército de Tierra han resultado heridos este martes en un accidente de tráfico al colisionar el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado en la A-52 a la altura de Trasmiras, en Orense. Ambos colaboraban en la extinción de los incendios forestales que se encuentran activos en esta provincia y su estado es "grave" después de que el vehículo cayera por un terraplén. Uno de los dos ha tenido que ser evacuado en helicóptero medicalizado y se encuentra siendo intervenido, según ha informado la titular de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia en el Senado.

De hecho, el incendio en el que se encontraban trabajando es uno de los que más daños ha causado en los últimos días habiéndose originado hace más de diez días y posteriormente llegando sus lenguas de fuego hasta León y, más tarde, a la provincia de Zamora. Los fuegos en estas zonas se han reavivado y preocupan a las administraciones porque las condiciones climatológicas que les afectan son "desfavorables", según ha dicho el ministro Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, el dirigente socialista también ha desgranado su preocupación por el fuego que se sitúa en Luego, en la Puebla de Brolló. Este ha contado con unas fuertes rachas de viento que han hecho al incendio alcanzar zonas cercanas a las viviendas. El titular de la cartera de Interior ha esgrimido que estos son algunos de los 15 incendios que siguen activos este martes en España, si bien ha explicado que los demás a los mencionados evolucionan "de forma favorable".

Aun así, ha recordado que las condiciones a las que los cuerpos de emergencia se van a enfrentar en las próximas horas no van a ser las mejores, debido a las altas temperaturas y las rachas de viento que se están produciendo en algunos lugares de la península. "No es que sean negativas, pero no van a ser las más favorables, las más óptimas para hacer frente a los incendios", ha incidido antes de pedir "precaución máxima" a la ciudadanía.

Cabe recordar que el originado en Orense ya se considera como el peor incendio de la historia de Galicia desde que hay registros, ya que este ha calcinado unas 30.000 hectáreas de monte y sigue activo. Aun así, las autoridades consideran controlado el incendio dentro de la provincia y han levantado el nivel 2 de emergencia este mismo miércoles.