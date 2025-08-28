Marlaska acusa al PP de "fabricar una versión distorsionada de la realidad" para tapar "sus errores de gestión"

La disputa política entre el Gobierno y la oposición por la gestión de los incendios que están abrasando buena parte del territorio nacional durante el último mes ha continuado este jueves por tercera jornada consecutiva en el Senado. Los ministros tratan de quitar responsabilidad al Ejecutivo central mientras intentan cargar todas las culpas sobre las comunidades autónomas, mientras el PP trata de hacer justo lo contrario.

El protagonista esta vez ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, bajo cuya responsabilidad está el sistema nacional de Protección Civil. No ha dudado ni un momento en pasar a la ofensiva contra los populares y sus comunidades autónomas, de igual forma que en los últimos días lo han hecho también la titular de Defensa, Margarita Robles, o la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Y esa ofensiva se ha iniciado desde el primer momento. No ha dejado pasar ni tres minutos desde el inicio de su intervención para empezar a acusar al PP de estar realizando un uso "partidista" de una institución como el Senado y de centrarse únicamente en lo que considera como "una estrategia de acoso y derribo del Gobierno basada en muchas ocasiones en la manipulación y el ruido".

"Lo vimos con la DANA y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad, que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas", ha mantenido el titular del ministerio del Interior.

"Los medios que se utilizan en un incendio son aportados principalmente por la comunidad autónoma o comunidades autónomas en las que tiene lugar, porque ellas son las que ostentan, como bien sabemos, la competencia y, por tanto, dirigen la emergencia", ha continuado Marlaska, que durante su intervención ha insistido en varios ocasiones de que la responsabilidad y competencia es de las comunidades autónomas.

Tras esto, ha salido en defensa de la actuación de su Gobierno, del que ha dicho que puso a disposición de las autonomías "todos los medios disponibles". "Desde el primer momento, desde los primeros incendios del 8 de agosto, hubo recursos del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuando en los incendios en los que se solicitó".

Para la defensa de su gestión durante esta crisis también ha empleado el trabajo que han venido realizando las Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, que han detenido a 50 personas y han imputado a otras 135 por hacer ocasionado los incendios de estos días, pues la gran mayoría de los incendios que están asolando España durante el verano han sido provocados de manera intencionada.

En esta línea, no ha tenido reparos en atacar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por el plan de 50 medidas para luchar contra los incendios que presentó a principios de semana. El líder del PP planteó medidas para los pirómanos y no para los incendiarios –unos queman por trastorno mental, los otros por diversión, dinero u otras factores– lo que usó para echar por tierra medidas como la de la pulsera telemática.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.