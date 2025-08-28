Un alcalde socialista pide cancelar un concurso de calimocho del PP porque "denigra" al vino

El alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), Jesús Martín, ha reclamado al Partido Popular del municipio que retire el Concurso de Calimochos que ha organizado dentro de las Fiestas de la Vendimia y el Vino porque, según el regidor, añadir refrescos al vino "denigra" la tradición vitivinícola y "quiebra" el esfuerzo de generaciones enteras.

El concurso, sólo para mayores de 18 años, es iniciativa del PP local para fomentar, dicen, la cultura del vino y su consumo responsable. Bajo el título "Jóvenes con denominación", el concurso contará además con una mesa informativa sobre los caldos de la región y el consejo de un consumo moderado.

Se han establecido tres categorías para los concursantes: en la primera se valorará el equilibrio entre el vino y la cola; en la segunda, la originalidad en el uso de ingredientes novedosos (fruta por ejemplo) y en la tercera, la creatividad visual y la presentación. El premio será un jamón serrano por categoría.

Sin embargo, la idea ha horrorizado al alcalde que, durante la inauguración del XXIV Túnel del Vino, ha señalado que "esto no pone en valor los vinos de Valdepeñas". Sino que "más bien al contrario, denigra un nombre histórico que hicieron nuestros mayores y quiebra el esfuerzo de la vitivinicultura en Valdepeñas", ha añadido.

En este sentido, el regidor municipal ha recalcado que "nunca como ahora Valdepeñas ha elaborado vinos de tanta calidad", con premios, mercados internacionales y hasta los ansiados 95 de 100 puntos en la lista Parker.

Y al final, lo que iban a ser unas fiestas populares de la Vendimia y el Vino se han convertido en un nuevo campo de batalla ideológica. Porque ya no basta con elegir entre crianza o reserva: ahora parece beber calimocho es de derechas.