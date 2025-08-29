Otegi, interesado en mantener a Sánchez el mayor tiempo posible: anuncia "toda la voluntad del mundo" de apoyar los PGE

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que desconoce si va a haber elecciones generales anticipadas, pero ha asegurado que, en caso de haberlas, no sienten ningún temor, y ha explicado también que irán a una negociación presupuestaria, si el Gobierno les convoca, "con toda la voluntad del mundo" porque quieren evitar "que la derecha y la ultraderecha gobiernen en el Estado".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián tras la reunión de la Mesa Política de EH Bildu, con la que ha dado inicio al nuevo curso político, Otegi ha señalado que desconoce si va a haber elecciones anticipadas porque es algo que no está en sus manos, pero ha asegurado que no tienen "ningún temor". "Nosotros planteamos que, si hay elecciones generales españolas adelantadas, las reconvirtamos en unas elecciones que permitan al pueblo vasco de los cuatro territorios (de la comunidad autónoma vasca y navarra) expresar su voluntad nacional y democrática", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que, por ello, en el Congreso han propuesto "un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas interesadas sobre un programa de mínimos para poner, frente a quien gane en Madrid, frente al espejo de Madrid, no una sigla ni dos siglas, sino un pueblo que vota mayoritariamente por un programa de mínimos".

El que fuera miembro de la banda terrorista ETA también ha dicho que no sabe si el Gobierno de Pedro Sánchez presentará presupuestos o no, aunque, por lo que conocen, en principio sí parece que tiene intención de hacerlo. "Nosotros acudiremos a la negociación presupuestaria con toda la voluntad del mundo", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que no tienen "ningún interés en que la derecha y la extrema derecha gobiernen en el Estado español". "Creemos que la política también exige prioridades. Creemos que somos coherentes cuando decimos que el pueblo vasco, cuando hubo elecciones generales, por encima de votar Bildu, por encima de votar PNV, votó fundamentalmente que la extrema derecha no alcance al Gobierno del Estado", ha indicado.

Por ello, ha dicho que serán "muy coherentes con eso". "Creemos que hay dos maneras de ver los resultados electorales: una manera partidista, que es cómo te ha ido a ti como partido, pero hay una manera de hacer las cosas y los análisis diferentes, que es cómo nos ha ido y qué ha dicho nuestro país, independientemente de a quién ha votado". En su opinión, en este sentido, "el mensaje" de la ciudadanía vasca en las elecciones generales "fue muy claro y nítido", que "no quiere a la derecha ni a la extrema derecha gobernando en el Estado".