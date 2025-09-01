Espectacular detención en Barcelona de un mafioso cuando salía del dentista

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

El detenido estaba acusado de liderar una organización criminal de carácter mafioso dedicada al tráfico de drogas a gran escala y a la extorsión, además de tráfico ilegal de armas y explosivos.

Sobre la persona buscada pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para su localización y detención emitida por las autoridades italianas el pasado mes de diciembre.

El 'Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina' del cuerpo de los Carabinieri pudo determinar que tras haber sido reclamado por las autoridades italianas, el huido abandonó Italia para encontrar refugio en España, donde se asentaría para evitar su detención. La unidad italiana encargada de la investigación contactó con la Guardia Civil para aunar fuerzas y realizar una investigación conjunta centrada en localizar al prófugo.

Tras varios meses de pesquisas e intercambio bilateral de información, los investigadores del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa la Guardia Civil consiguieron ubicar al huido en la provincia de Alicante, donde residía junto a su núcleo familiar más estrecho, todo ello bajo una identidad falsa para evitar ser detectado.

Localizado el paradero del huido en España, se realizaron varios operativos tanto en España como en Italia para estudiar su entorno y lograr así llegar hasta el reclamado. Gracias a estos esfuerzos se pudo averiguar que el huido frecuentaba Barcelona, donde realizaba asuntos cotidianos y de su vida personal.

Los investigadores de la Guardia Civil establecieron varios operativos en la capital catalana para la localización del individuo hasta finalmente ser detenido.

En el momento de la detención los investigadores hallaron entre sus efectos las identidades falsas de las que se valía para evadir el control policial junto a bastante dinero en efectivo y otros efectos de valor como relojes de alta gama y piezas de oro. También fueron encontrados varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que facilitaban sus comunicaciones, tanto en España como en Italia.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, a la espera de resolverse el procedimiento de entrega a las autoridades italianas para su enjuiciamiento en dicho país.

Gracias a la cooperación policial internacional y las vías de enlace existentes, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa tomó las riendas de la investigación en conjunción con sus homólogos italianos, logrando detener al individuo este mes de agosto en Barcelona.

El operativo conjunto que puso fin a la huida de la persona requerida estaba formado por agentes del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa, miembros de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña y por agentes del 'Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina' del Cuerpo de Carabinieri.