Fallece Víctor Terradellas, el enlace de Puigdemont con la trama rusa

El hombre clave en las relaciones de Carles Puigdemont y su entorno más directo con supuestos emisarios del Kremlin de Vladimir Putin ha fallecido. Víctor Terradellas, nacido en Reus en 1962, ha muerto tras haber sufrido un ictus. Después del archivo del caso Voloh relativo a los contactos entre Puigdemont y personajes supuestamente vinculados al gobierno ruso, Terradellas aún estaba pendiente de una causa judicial relacionada con el "Procés", un desvío de fondos públicos ingresados en una fundación y destinados al sostenimiento de Carles Puigdemont en Waterloo.

Terradellas fue nombrado responsable de relaciones internacionales de Convergència en 2011, después de una larga trayectoria dedicada a establecer una agenda que sería fundamental para la internacionalización del "Procés".

Los diez mil soldados rusos

Unas conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial permitieron establecer el alcance de los contactos de Terradellas en Rusia. Según la versión del dirigente político fallecido, el Kremlin se había ofrecido a financiar el golpe de Estado separatista e incluso había hablado de enviar a Cataluña a diez mil soldados rusos para defender la independencia tras su proclamación.

Terradellas insistió una y otra vez en esos extremos, incluso en televisiones de Francia y Alemania. A pesar de los indicios, la Audiencia de Barcelona obligó al juez Joaquín Aguirre, que dirigía el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, a archivar la causa alegando defectos en su tramitación.

Los interlocutores de Terradellas en las conversaciones grabadas eran David Madí, exjefe de gabinete de Artur Mas y personaje influyente en el mundo de la empresa, y con Xavier Vendrell, un exmiembro de Terra Lliure, exconsejero de la Generalidad por ERC y en la actualidad rico y próspero hombre de negocios en Colombia gracias a su estrecha amistad con Gustavo Petro.

Terradellas llegó a introducir a diversos elementos rusos, empresarios y espías en el palacio de la Generalidad en los días previos al referéndum ilegal del 1-O para participar con Carles Puigdemont y con Elsa Artadi, entonces mano derecha del presidente catalán prófugo.