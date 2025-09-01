José Pablo López presume del "debate político plural" en la RTVE de Cintora, Ruiz, Miró, Flich o Santaolalla

El presidente de RTVE, José Pablo López, publicó este sábado en su cuenta de X un largo comentario en el que sacaba pecho del sectarismo de su tele pública, o sea, la de Sánchez, amén de su pluralidad y autonomía: "La radio y la tele públicas son un dique frente al pensamiento único que ha creado su propio ecosistema informativo para reforzar ciertos discursos, generalmente autoritarios". Un "dique frente al pensamiento único" reforzado con auténticos paladines socialistas: Jesús Cintora, Javier Ruiz, Gonzalo Miró, Marta Flich y Sarah Santaolalla.

Según López, "los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal". En su opinión, "las causas tienen que ver con nuestra mayor competitividad y con la promoción del debate político plural desde la tele y la radio pública. En definitiva, con causas empresariales y políticas ajenas al servicio público". El presidente de la Corporación lamenta que "el pluralismo político en televisión se ha reducido sustancialmente en los últimos años" y, a su juicio, sorprende que RTVE desarrolle "una agenda propia que no sea un mero reflejo de lo que otros deciden que es noticia o motivo de comentario en tertulias". Agenda propia del Gobierno, quiere decirse.

López tiene el cuajo de afirmar que la radio y la televisión de Sánchez "son un dique frente al pensamiento único que ha creado su propio ecosistema informativo para reforzar ciertos discursos, generalmente autoritarios": "Unos discursos que criminalizan la discrepancia o que señalan a colectivos como feministas, LGTBi o inmigrantes. RTVE no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos más básicos, debe estar a la vanguardia de su defensa". El comisario radiotelevisivo del sanchismo se autoproclama paladín de la libertad de expresión incómoda: "RTVE tiene como misión promover un auténtico debate democrático y plural, aunque no resulte cómodo, aunque haya quien prefiera que de eso se ocupen otros o aunque, durante algún tiempo, no fuera un asunto prioritario".

Finalmente, saca pecho de su sectaria gestión: "Es imposible sanar la democracia sin los medios públicos, sus profesionales y sus colaboradores. Por eso en RTVE no sobra nadie. Por eso, mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia. Por todo esto, cada día más gente conecta con RTVE".

Un nido de socialistas