El gran despliegue propagandístico de la "Global Sumud Flotilla" con Greta Thunberg y Ada Colau al frente ha caído con estrépito pocas horas después de que unos treinta barcos con banderas palestinas zarparan del muelle de la Fusta (madera) de Barcelona con destino a Gaza.

A las pocas horas de partir con grandes alharacas, las embarcaciones han dado media vuelta. El "Bribón" en el que navegara el rey emérito y que ahora patronea un concejal de ERC en Barcelona, Jordi Corona, o el "Family", en el que estaban embarcadas Thunberg y la exalcaldesa Colau, entre otros, no han podido superar las dificultades que preveía un parte meteorológico que apuntaba tramontana en el golfo de León. La fuerte marejada ha descompuesto a algunos de los tripulantes de esta flotilla.

Después de dos días de batucadas, mítines y conciertos, la "Global Sumud Flotilla" zarpaba este domingo por la tarde del puerto de Barcelona con la intención de descargar un supuesto cargamento humanitario en Gaza tras abrir un corredor en el Mediterráneo. Esas eran las intenciones sobre el papel. En la despedida, Greta Thunberg, pronunciaba unas palabras sobre el presunto "genocidio". Colau, por su parte, se exhibía orgullosa con el tradicional pañuelo palestino.

Esta no es la primera flotilla propagandística contra Israel, pero sí la primera que regresa a puerto nada más partir. El fiasco venía precedido de una campaña de propaganda en la que se había llegado al extremo de afirmar que la carga de los cuarenta barcos (en algunos casos, veleros de recreo) constituía la "mayor operación humanitaria" de la historia. Actores como Javier Bardem y Susan Sarandon habían mostrado su adhesión a esta "Global Sumud Flotilla". "Sumud" en árabe es "perseverancia".