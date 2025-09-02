Carlos Cuesta y Urquijo estrenan 'Ni olvido ni perdón': "La mentira colosal de que ETA terminó"

La Noche de Cuesta se estrenó ayer en esRadio como la nueva apuesta del periodista Carlos Cuesta, acompañado por Carlos Urquijo. El espacio incluye una sección fija titulada Ni olvido ni perdón, cuyo objetivo es recuperar y mantener viva la memoria de los años del terrorismo de ETA en España. Según Cuesta, la sección servirá para "recordar lo que han hecho, lo que han estado haciendo, lo que siguen haciendo y donde se encuentran".

Desde su primer editorial, Ni olvido ni perdón se presentó como una sección dedicada a repasar algunos de los episodios más duros de la historia reciente del país. Tendrá una periodicidad semanal y se emitirá todos los lunes. El enfoque busca no solo recordar los atentados y a las víctimas, sino también analizar el papel que determinados actores políticos desempeñan actualmente, y que, según los presentadores, tienen relación con esa etapa.

"Una mentira colosal"

Carlos Cuesta cuestionó de forma clara los discursos que sostienen que ETA ya no tiene presencia o influencia. En sus palabras, "lo que algunos quieren que nos creamos, de que ‘ETA se acabó, ETA terminó y que por lo visto no están en ningún sitio’, pues que es una mentira colosal digna de Pedro Sánchez".

Carlos Urquijo, quien fue delegado del Gobierno en el País Vasco durante una de las etapas más complejas del terrorismo, señaló que esta iniciativa es "profundamente necesaria en un tiempo en el que el olvido y el blanqueamiento nos están agobiando de una manera terrible". Además, Cuesta subrayó la importancia de no limitarse a recordar a las víctimas, sino de reivindicarlas como héroes.

Ambos insistieron en que el terrorismo de ETA no puede considerarse un asunto cerrado, especialmente cuando sus antiguos miembros forman parte del actual panorama político. Urquijo afirmó: "Conviene recordar lo que ocurrió y lo que están haciendo los responsables de aquello que ocurrió, de aquellos 50 años de terror y que ahora mismo son una formación política que son el soporte más fiel y principal del gobierno de Pedro Sánchez".

El caso de Arnaldo Otegui

Durante el programa se repasó la trayectoria de Arnaldo Otegui, apodado por sus compañeros etarras como "el Gordo". Se recordó su participación en el secuestro de Luis Abaitua, quien fue encerrado durante nueve días en un zulo de apenas 2,5 metros de largo por 1,5 de ancho y 1,8 de alto. Según relataron, mientras lo vigilaban armados, sus secuestradores jugaban a la ruleta rusa con un revolver. Otegui fue condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por este hecho.

También se mencionó el intento de secuestro de Gabriel Cisneros, ocurrido el 4 de julio de 1979. Aunque logró escapar pese a recibir varios disparos, meses después se produjo el secuestro de Javier Rupérez, retenido durante cerca de un mes en un pueblo de Zaragoza.

Otro de los temas fue el Caso Bateragune. Arnaldo Otegui fue condenado a otros seis años de prisión por intentar reconstruir Batasuna, el partido ilegalizado, con el objetivo de formar una "alianza independentista" bajo las directrices de ETA en 2008.

Ni me acostumbro ni asumo con normalidad la ocupación de la calle y el espacio festivo con mensajes que agreden a las víctimas y ofenden a la mayoría de la sociedad. Se han convertido en parte de nuestro paisaje, se toleran por evitar la confrontación, pero esa tolerancia supone… https://t.co/qtWBHr2ym4 — Ramiro González (@ramirogonza) August 6, 2025

El programa también denunció los homenajes a presos etarras que se repiten cada verano, especialmente durante las fiestas en honor a la Virgen Blanca en Vitoria, celebradas a principios de agosto. En estos actos se desplegaron pancartas a favor de la independencia y de los presos, frente a las declaraciones del diputado Ramiro González.