Magistrados del Supremo se plantean rebelarse contra el fiscal general en la apertura del año judicial

Magistrados del Tribunal Supremo se plantean rebelarse contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del Alto Tribunal, estará presidido por el Rey Felipe VI y contará con las intervenciones de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló y del propio García Ortiz.

El fiscal general se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados después de ser procesado por el magistrado del Supremo Ángel Luis Hurtado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "a pocos días de la celebración de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, el ambiente que se respira contra el fiscal general del Estado es muy hostil. Es una completa vergüenza que aún no haya dimitido tras ser procesado y que protagonice un acto junto al Rey y a la presidenta del Poder judicial como máximo representante de la persecución del delito cuando está a punto de ser juzgado".

"Magistrados de la Sala Primera (Sala Civil) y de la Sala Tercera (Sala de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo han planteado organizar un desplante a García Ortiz y no acudir a la apertura del año judicial. Los magistrados de la Sala Segunda (Sala Penal) también están muy indignados aunque se muestran más prudentes públicamente ya que algunos de ellos tendrán que juzgar a García Ortiz en próximas fechas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "si finalmente no se lleva a cabo el desplante en el acto será únicamente por respeto institucional al Rey Felipe VI, que no se lo merece. No obstante, no se puede descartar que cuando García Ortiz tome la palabra en el Salón de Plenos del Supremo se produzca un runrún o pequeño abucheo por parte de algunos de los presentes para expresar su enfado. Es lo mínimo que se puede hacer contra el fiscal general, que es un presunto delincuente y que se niega a marcharse, causando un enorme perjuicio a la Fiscalía y a la justicia española en general".

"Los fiscales del Tribunal Supremo mayoritariamente apoyan a García Ortiz porque fueron ascendidos a fiscales de Sala por el propio García Ortiz o por su antecesora en el cargo Dolores Delgado. Ambos han colonizado la Junta de Fiscales de Sala (cúpula de la Fiscalía) en apenas 5 años nombrando a fiscales de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", concluyen.

Precisamente, en una entrevista concedida este lunes en TVE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez salía en defensa de García Ortiz: "Es inocente, creo en su inocencia". Sánchez añadía que la filtración contra el novio de Ayuso "no se ha podido probar" y aludía al voto particular del magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo contra el enjuiciamiento del fiscal general. Dicho magistrado sostuvo que a la acusación del juez instructor Ángel Luis Hurtado le faltaba "consistencia" y que "no se puede abrir un juicio sin ninguna prueba".

Apertura de juicio oral inminente

Mientras tanto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, acordaba este lunes dar un plazo de tres días a las acusaciones por si procede formular alegaciones respecto de sus escritos de calificación, después de que la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal acordara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de la fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el pasado 29 de julio.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntan que "una vez cumplido este último trámite, el juez Hurtado acordará la apertura de juicio oral contra García Ortiz y sentará por primera vez en la historia de España a un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.