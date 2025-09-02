Un incendio originado por una chispa de soldadura arrasa un pesquero de 50 metros en el puerto comercial de Ribeira

El incendio que se desató este lunes por la tarde a bordo del arrastrero "Awadi", atracado en el muelle comercial de Ribeira tuvo su origen en una chispa durante unas labores de soldadura en el interior del buque, movilizó a numerosos efectivos de emergencias, que continúan trabajando en la extinción.

Nestes intres retirando combustibles e material da cuberta do barco incendiado no Porto de Ribeira para posteriormente comezar nova fase de extinción con xeradores de espuma. Queda moito. Gran traballo de Gardacosas e Salvamento Marítimo e gran implicación dos bombeiros e GAEM pic.twitter.com/QuJH8hfOBU — A.D.C.Bomberos Boiro (@BomberosBoiro) September 2, 2025

El primer aviso del siniestro se recibió en el 112 Galicia a las 16:45 horas, cuando un particular alertó de una intensa humareda que salía del interior de la embarcación. El "Awadi", un barco pesquero de 50 metros de eslora y bandera mauritana, se encontraba realizando tareas de mantenimiento cuando se inició el incendio en la zona del parque de pesca, dentro de la bodega.

Rápidamente se activó un operativo conjunto en el que participaron catorce bomberos de los parques de Ribeira y Boiro, junto con siete integrantes del Grupo de Apoyo de Emergencias Municipal (GAEM) de Ribeira, además de la patrullera Mar de Galicia del servicio de Gardacostas y el remolcador Gonzalo S, perteneciente a Salvamento Marítimo.

Dotacións de bombeiros do Consorcio Contra Incendios e Salvamento de A Coruña con base en Boiro e Ribeira seguen traballando a fondo e con dificultade no incendio que asola un barco pesqueiro no porto de Ribeira. Xunto Gaem de Ribeira, Policía Local e Nacional e Garda Costas pic.twitter.com/nvwEpsHJiP — A.D.C.Bomberos Boiro (@BomberosBoiro) September 2, 2025

A pesar de la espectacularidad del fuego, no se han registrado heridos. La prioridad de los equipos de emergencia ha sido asegurar la zona y evitar riesgos mayores, como una posible explosión, ya que se sospecha que el interior del buque contiene materiales potencialmente peligrosos. Por este motivo, el perímetro de seguridad se amplió hasta las inmediaciones de la báscula del muelle.

El acceso al área quedó restringido al tráfico rodado, aunque se permitió el paso peatonal bajo estrictas medidas de seguridad. La situación a bordo fue calificada por algunos profesionales como "un infierno", dada la elevada temperatura y la dificultad para alcanzar el foco del incendio.

A medida que avanzaban las horas, se sumaron nuevos medios y recursos tanto por tierra como por mar. La lancha auxiliar del remolcador Ría de Vigo se desplazó hasta el puerto ribeirense para proporcionar cuatro bombas de achique, necesarias después de que el "Awadi" comenzara a escorarse debido al gran volumen de agua empleado en la extinción, que se fue acumulando en su interior.

Las labores para sofocar completamente las llamas se prevé que se prolonguen durante buena parte de la madrugada, dado que las condiciones en el interior del barco siguen siendo extremadamente complicadas.