El juez Leopoldo Puente delimita la investigación de la trama Koldo mientras espera los nuevos informes de la UCO

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha comenzado a delimitar la investigación de la trama Koldo mientras espera los nuevos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En la actualidad, Puente mantiene imputados en la causa al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que ingresó en prisión provisional el pasado mes de junio, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor de Ábalos Koldo García o el empresario Víctor de Aldama.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Puente está ordenando y marcando los límites de la instrucción en las últimas semanas. Hay muchas líneas de investigación abiertas y es necesario acotarlas porque no se trata de una causa general contra el PSOE o el Gobierno de Pedro Sánchez o de una investigación prospectiva".

"Hasta la fecha, se han encargado numerosas diligencias de investigación a los agentes de la UCO y se espera el resultado de las mismas. De momento, no se darán nuevos pasos para seguir ampliando la instrucción a menos que las diligencias practicadas ofrezcan nuevos datos solidos que permitan avanzar en otras direcciones".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "en las próximas semanas o meses se espera que la UCO concluya cuatro nuevos informes. En principio la Guardia Civil entregaría dos informes patrimoniales sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Todo ello, tras investigar sus cuentas bancarias y sus propiedades e inmuebles".

"En paralelo, los investigadores entregarán previsiblemente otros dos informes pero al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la parte de la trama Koldo relacionada con la compraventa de material sanitario durante la pandemia del covid-19. Dichos informes salpicarían al ministro de Política Territorial y expresidente canario Ángel Víctor Torres y a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares Francina Armengol", subrayan.

Relacionado Anticorrupción sigue la pista de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE a través del régimen venezolano de Maduro

"En principio el informe de Ángel Víctor Torres podría ser más revelador y contundente que el de Francina Armengol. No obstante, no se puede descartar que los informes de ambos deriven en una petición de imputación sobre ambos del juez Moreno mediante una exposición razonada remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente", concluyen.

Mientras tanto, tal y como desveló este diario, la Fiscalía Anticorrupción sigue la pista del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Los investigadores sospechan que Zapatero podría estar relacionado a través de terceras personas y testaferros con cuentas bancarias empleadas para entregar a los socialistas los fondos procedentes del régimen de Maduro. En este contexto, Anticorrupción indaga sobre la presunta comisión de posibles delitos de corrupción o de blanqueo de capitales por parte del expresidente del Gobierno.

Recordamos que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente encargó a la UCO una serie de diligencias de investigación en el marco de la trama Koldo antes del mes de agosto con el objetivo de esclarecer la presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez.

La libertad de Santos Cerdán en manos del TC

Antes de que el Tribunal Constitucional cerrara sus puertas por el periodo estival, la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pidió al Tribunal de Garantías que suspendiera cautelarmente la prisión provisional en la que se encuentra desde el 30 de junio por orden del magistrado Leopoldo Puente.

El exdirigente del PSOE alegó que era víctima de una "presunción de indecencia" y pidió al TC que suspendiera la orden de prisión provisional "a la vista de la importancia de los derechos fundamentales en juego (derecho a la libertad, derecho a la integridad moral y derecho a no declararse culpable) y habida cuenta que en caso contrario haría del todo inútil e ineficaz un fallo estimatorio". Previsiblemente, el Constitucional adopte una resolución sobre este asunto esta misma semana.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.