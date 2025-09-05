García Ortiz en la apertura del Año Judicial: "Estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su asistencia en la apertura del Año Judicial: "Estoy aquí porque creo en la justicia y en la verdad".

El Rey Felipe VI ha presidido este viernes el acto de apertura del Año Judicial 2025-2026 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que intervienen el fiscal general del Estado y la presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. García está procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Finalmente, ninguno de los presentes ha exteriorizado su indignación hacia García Ortiz con algún tipo de desplante o protesta, aunque muchos asistentes no le han aplaudido al término de su intervención.

Al comienzo de su intervención y antes de repasar la Memoria Anual de la Fiscalía ha justificado su presencia en el solemne acto, a pesar de su procesamiento: "Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal".

"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales", añadía.

"Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes", apuntaba.

Reclama la entrega de las investigaciones a los fiscales

García Ortiz también ha mencionado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez para entregar las dirección de las investigaciones penales a los jueces: "Vuelvo a reclamar desde este solemne foro la cristalización de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Nuestro país lleva ya años de retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Animo desde aquí a que las instituciones públicas concernidas consensuen una reforma legislativa que permita, de una vez por todas, modernizar —y también mejorar— nuestro sistema de proceso penal".

"Ese cambio legal precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española. Naturalmente que sí. Especialmente en los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias. Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general. Restringir el poder del Fiscal General del Estado, si se considera pertinente", afirmaba.

"Caricatura sumisa" al poder

Según García Ortiz, "lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de derecho. Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores. Lo hacemos todos los días con nuestras diligencias de investigación, incluso en los casos más complejos que después llegan a los tribunales de justicia. Y dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial".

"Excelencia, la lealtad de esta institución y la garantía de su continuidad son valores que trascienden a quienes temporalmente tenemos el honor de asumir su más alta representación. Pero ello no obsta para decir en nombre de esta magnífica institución que estamos dispuestos a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia y del servicio público. Esfuerzo, dedicación y capacidad de transformación hacia un espacio de libertad, igualdad, dignidad y justicia para todos y para todas", concluía.

