Una mujer se suicida en el Hospital de Tarrasa tras esperar más de 48 horas para su ingreso

Una paciente psiquiátrica se suicidó el pasado 22 de agosto en un box de urgencias del Hospital Universitario de Tarrasa –en la provincia de Barcelona– tras pasar más de 48 horas esperando a ser ingresada. Por el momento, la familia de la fallecida no ha puesto ninguna denuncia al hospital. El suceso ha generado una fuerte polémica, reavivando el debate sobre la saturación de la sanidad pública catalana.

Según ha adelantado el diario El Periódico, la mujer tenía un "alto riesgo de suicidio", sin embargo, permaneció más de dos días en urgencias a la espera de una cama disponible en Psiquiatría, un área adaptada para este tipo de casos. Los sindicatos y el comité de empresa del propio centro hospitalario llevaban meses alertando sobre la falta de recursos, personal y camas.

Urgencias sin recursos adecuados

En las urgencias del Hospital de Tarrasa, los pacientes comparten espacio con otros enfermos, a diferencia de la planta especializada de psiquiatría, que cuenta con medidas de seguridad específicas como cubiertos de plástico, ventanas cerradas y un entorno controlado. Por ello, resulta esencial que los pacientes psiquiátricos que entran a urgencias sean rápidamente trasladados a la planta especializada.

Los trabajadores del hospital insisten en que la saturación del servicio y la falta de inversión impiden garantizar la seguridad de los pacientes. Desde el comité de empresa denuncian que, tras el suceso, dos trabajadoras permanecen de baja y que "el hospital solo ha enviado al personal a Salud Laboral".

El 25 de agosto, apenas tres días después del suicidio, el hospital tuvo que lamentar otro incidente. Otro paciente psiquiátrico se escapó de las mismas urgencias del centro hospitalario y salió corriendo por la carretera que da acceso al centro, confirmando que el hospital no está preparado para atender a las personas enfermas. Los sanitarios aseguran que no es un caso aislado, ya que las fugas de pacientes son "frecuentes" debido a la falta de medidas de protección en esta zona.

Reacciones políticas y exigencias de responsabilidades

El caso ha generado una ola de reacciones políticas. Vox, ERC y el PP han solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Salud de la Generalidad, Olga Pané, en la Comisión de Salud del Parlamento para dar explicaciones.

Por un lado, ERC atribuye lo ocurrido a las largas listas de espera, que según los trabajadores del centro pueden llegar hasta cinco semanas, y pide conocer qué medidas tomará el gobierno autonómico para revertir "la situación crítica".

Vox, por su parte, considera que lo sucedido es un "drama con responsables políticos". "Una mujer se ha suicidado en el Hospital de Tarrasa tras esperar 48 horas en urgencias. El pasado 18 de agosto, Vox solicitó un pleno monográfico sobre las listas de espera, pero nadie nos escuchó", ha denunciado el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, en la red social X. "Ya basta de despilfarrar dinero público. Los catalanes se mueren esperando ser atendidos, mientras a Salvador Illa solo le preocupa reunirse con Puigdemont, un golpista y prófugo de la justicia", ha añadido Garriga.

Una mujer se suicida en el Hospital de Terrassa después de esperar durante 48h en urgencias. El 18 de agosto VOX solicitó un pleno monográfico sobre listas de espera. Nadie nos escuchó. Ya basta de despilfarrar el dinero público, los catalanes se mueren esperando ser atendidos… pic.twitter.com/HRz9ipRjPx — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) September 5, 2025

El Partido Popular también ha registrado varias preguntas en el Parlamento. El portavoz de Salud en el Parlamento, Hugo Manchón ha calificado de "inadmisible" que "pacientes con alto riesgo de suicidio permanezcan días enteros en unas urgencias no adaptadas".

La situación es insostenible y terrible. Tras 48h en urgencias esperando el ingreso, una paciente psiquiátrica se suicida en el Hospital de Terrassa. El PP pide la comparecencia de la consellera de Salut y exige explicaciones al Govern del PSC por el colapso sanitario. pic.twitter.com/TTBcSjTG20 — Hugo Manchón (@hugomanchon) September 5, 2025

Investigación interna en marcha

Fuentes de la Consejería de Salud de la Generalidad han lamentado los hechos y confirmado que han solicitado al hospital un informe detallado. El Consorcio Sanitario de Tarrasa ha asegurado que se ha abierto una investigación interna y que se están aplicando los protocolos vigentes para esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, sindicatos, trabajadores y familiares reclaman más recursos humanos, más camas y mejoras en las infraestructuras para evitar que tragedias como esta se repitan.