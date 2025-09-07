García Ortiz homenajea a los juristas que quisieron encarcelar a Juan Carlos I delante de su hijo Felipe VI

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, homenajeó a los juristas que quisieron encarcelar a Juan Carlos I en presencia de su hijo Felipe VI.

El Rey presidió este viernes el acto de apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que intervino el fiscal general del Estado y la presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. García está procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. García Ortiz justificó su asistencia al acto porque cree "en la justicia y en la verdad".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "García Ortiz durante su intervención en la apertura del Año Judicial, y por tanto en presencia del Rey Felipe VI, homenajeó la figura de los exmagistrados José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, así como de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Precisamente, los cuatro presentaron una querella contra su padre, el Rey emérito Juan Carlos I, en el Supremo acusándole de hasta cinco delitos fiscales".

Cabe destacar que el pasado mes de julio el Supremo inadmitió la citada querella elaborada por 12 juristas, entre ellos los citados Pallín, Auger, Jiménez Villarejo y Mena, que se fundamentaba en que el ex Jefe del Estado no regularizó correctamente su situación fiscal en 2020 y 2021, derivada de varias defraudaciones a la Hacienda Pública.

"Es un desafío y un auténtico desprecio hacia Felipe VI que el fiscal general del Estado procesado homenajee la figura de estos cuatro juristas que intentaron encarcelar a su padre en su presencia. García Ortiz también recordó en un ejercicio de puro sectarismo los inicios de la asociación izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia que le ha defendido públicamente en su procedimiento penal, omitiendo al resto de asociaciones judiciales, que casualmente han reclamado su dimisión en los últimos meses. Además, en el acto solemne de apertura del Año Judicial no es habitual ningún tipo de referencia nominativa como éste hizo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian a su vez que "García Ortiz degradó hasta en dos ocasiones la figura del Rey Felipe VI durante su intervención. Por protocolo y por respeto institucional, las referencias al monarca deben ser como ‘su Majestad’ o ‘vuestra Majestad’. El fiscal general del Estado se refirió al Rey como ‘excelencia’. Los discursos del fiscal general durante la apertura del Año Judicial son revisados siempre hasta la última palabra".

Homenaje a Pallín, Auger, Jiménez Villarejo y Mena

Homenaje del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a los exmagistrados José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, así como de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, durante la apertura del Año Judicial:

Prosigo, Excelencia.

Durante el año 2024 en la Fiscalía española resurgió la iniciativa de rescatar algunas figuras emblemáticas de la historia del Ministerio Fiscal. De nuestra historia.

Es este un buen lugar, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, para destacar, en el marco de la recuperación de la memoria democrática de este país, a aquellos fiscales, jueces o secretarios judiciales que frente al Estado totalitario alzaron la voz y se comprometieron personal y profesionalmente para conseguir una «Justicia Democrática». Merecen, todos ellos y todas ellas, este reconocimiento. Constituidos originariamente en la ciudad de Barcelona en el año 1971, la escasa literatura que habla de ello sitúa como acto fundacional una reunión auspiciada por Clemente Auger en 1972, a la que acudieron —entre otros— Jesús Vicente Chamorro, Jesús Bernal, Luis Burón, Carlos de la Vega, Eduardo Jauralde, Fernando Jiménez Lablanca, Julián Serrano Puértolas, Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, Antonio Carretero, Cesáreo Rodríguez Aguilera, Fernando Ledesma, José Antonio Martín Pallín, Juan José Martínez Zato y Manuel Peris. Cito a quienes se les atribuye una participación en aquel momento fundacional, aunque dejo de nombrar injustamente a quienes con posterioridad se incorporaron y desarrollaron una labor imprescindible, a través de sus informes de denuncia de una justicia que, partiendo de un Estado dictatorial, transicionó hacia nuestra democracia.

