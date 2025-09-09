La férrea defensa del Gobierno de Álvaro García Ortiz no se ha movido un ápice tras el auto que abre juicio oral contra él por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Tanto Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros como fuentes de Moncloa se han afanado en defender la inocencia del fiscal general, que deberá sentarse en el banquillo de los acusados en una situación absolutamente inédita.

Fuentes del Gobierno citadas por Europa Press señalan que no ha sido una sorpresa pero sí han añadido una nueva crítica a los jueces al referirse a la fianza de 150.000 euros impuesta al fiscal general del Estado.

Según recoge el auto judicial, el magistrado fija una fianza de 150.000 euros "a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias", incluida una posible indemnización por perjuicios morales a González Amador, que pedía solo por este concepto 300.000 euros, cantidad que el instructor considera excesiva. Para abonar dicha fianza, le da un plazo de cinco días.

"Hay que hacérselo mirar"

En el Gobierno señalan que esta cantidad suele depender de la cantidad que hayan pedido las acusaciones aunque, a falta de un examen más exhaustivo, lo consideran "una exageración". Un integrante del Consejo de Ministros sostiene que el fiscal siempre ha defendido la verdad y perseguido a los delincuentes y considera que le están juzgando por decir la verdad. "Hay que hacérselo mirar", reflexiona.

Desde el Gobierno, insisten en que no tiene por qué dimitir: "Sigo sin saber qué secreto se ha revelado", apuntan desde el Ejecutivo, informa Europa Press. García Ortiz está acusado de facilitar el contenido confidencial del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, ofreciéndose a pactar en el marco de la investigación en contra del empresario por presuntos delitos fiscales. Hurtado sostiene que García Ortiz entró en una dinámica de "frenético intercambio de comunicaciones" entre distintos fiscales con la finalidad de "ganar el relato" a otra información previa que señalaba que fue la Fiscalía quien ofreció un pacto al novio de Ayuso.

El Gobierno, no obstante, sigue defendiendo su inocencia y así lo ha manifestado Alegría: "Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado. Y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito", ha afirmado en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Casi las mismas palabras pronunció Sánchez en su reciente entrevista en TVE con Pepa Bueno, en la que también cargó contra los jueces.