Estupor ante la última incoherencia de Pablo Iglesias e Irene Montero: llevan a sus hijos a un colegio privado

Cuando Pablo Iglesias e Irene Montero se mudaron a un chalet de Galapagar, una decisión que provocó polvareda en su propio partido, alegaron como una de las ventajas del lugar elegido la presencia de una escuela pública de enseñanza alternativa, La Navata, muy próxima a su domicilio.

Sin embargo, en una decisión sorprendente, o no tanto, atendiendo a lo que han hecho otros políticos de izquierda y a las incoherencias que ha venido mostrando la pareja, el exvicepresidente y la eurodiputada han sido vistos llevando a sus hijos a un colegio privado en Las Rozas. Iglesias y Montero son padres de tres niños: los mellizos Leo y Manuel y la pequeña Aitana.

Según revela La Razón, el lunes, primer día de curso, se vio a Irene Montero llevando a sus hijos a un colegio privado en la urbanización de Los Peñascales, en Las Rozas mientras que el vicepresidente se acercó a recogerlos. El diario cuenta que la presencia de quien fuera líder de Podemos despertó asombro entre algunos padres.

Iglesias, que de apostar por una arriesgada propuesta pedagógica sin libros y gratuita ha pasado a decantarse por un centro privado que cuesta 500 euros por niño y curso, se manifestó en el pasado en múltiples ocasiones a favor de la educación pública denostando la privada con fiereza.

Pablo Iglesias; "Los padres llevan a los niños a la educación privada porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Es una educación para ricos que se lo pueden permitir". Hace todo, todo, lo que criticaba. https://t.co/klLxvMG2uT pic.twitter.com/WxfBuRdX21 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 9, 2025

Un ejemplo es un extracto de una intervención en una tertulia de la SER en la que decía que los padres que llevan a sus hijos a colegios privados "no quieren que se mezclen con los niños de la clase obrera". "A los niños de familias con menos recursos no les admiten en los colegios privados porque papá y mamá, que quieren llevar al niño al colegio privado super especial, no quieren que haya gitanos ni niños que son hijos de inmigrantes marroquíes o ecuatorianos", dijo.

También despreció a los alumnos de esos centros, "niños rubios" a los que les pagan el verano en Irlanda, y criticó a los padres que quieren que la clase trabajadora "les pague ir a esos colegios", en alusión a la educación concertada.