Koldo concertó un encuentro con Delcy en Caracas 3 meses después de que Sánchez cesara a Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un mensaje en el que se aprecia que el exasesor ministerial Koldo García concertó una cita con la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sólo 3 meses después de que José Luis Ábalos fuera cesado como ministro de Transportes por Pedro Sánchez en julio de 2021.

El sumario de la trama Hidrocarburos, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge varios mensajes interceptados por la UCO entre Koldo García y Delcy Rodríguez el 3 de octubre de 2021: "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

Los mensajes entre García y Rodríguez, registrados el 3 y 5 de octubre de 2021, se han aportado al denominado 'caso hidrocarburos' que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, donde figura entre los principales investigados el empresario Víctor de Aldama.

La primera conversación recogida por la UCO la inició Koldo García el 3 de octubre de 2021 a las 22.00 horas. "Muy buenas vicepresidenta perdonque la moleste soy Koldo (sic)", escribió el exasesor de Ábalos.

Según el documento aportado por los agentes, Rodríguez le contestó inmediatamente: "Hola K". Al minuto siguiente, Koldo le apuntó: "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

A las 22.02 horas, la nº 2 de Maduro respondió con un "Bien K", a lo que exasesor ministerial añadió: "Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!".

Rodríguez le contestó a Koldo diez minutos después que se encontraba en un acto y le envió una fotografía. García le agradeció y le dijo: "Yo espero todo lo que usted me diga". La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un mensaje en el que se lee: "Perfrcto".

En la segunda conversación registrada, la mantenida el 5 de octubre de 2021, Koldo García se muestra en disposición de hablar con Rodríguez. "Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos", escribió a las 15.44 horas.

Tres minutos después, el exasesor de Transportes avisó a la vicepresidenta venezolana de que la llamaba "por otro medio". El último mensaje aportado por la UCO es de las 16.19 horas; en él Koldo García se limitó a avisar: "Le escribo desde otro sitio".

Una casa para Ábalos

El sumario de la trama Hidrocarburos también recoge mensajes que muestran como José Luis Ábalos trasladó al que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, su intención de comprar una casa en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid tras su salida del cargo, si bien le indicó que se haría mediante una sociedad y que eso podría ser un problema porque le habían reconocido.

Se trata de una conversación que tuvo lugar el 20 de marzo de 2022, meses después de que Ábalos dejara de ser ministro de Transportes, pese a lo cual el chat refleja que seguía recurriendo a García para sus gestiones personales. "Esta casa no me gustaría perderla. El lunes han quedado con una gente que también visitó ayer la casa para negociar. Esperan una oferta", le dijo el también ex secretario de Organización del PSOE. Y, a continuación, añadió: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar".

Koldo García le respondió indicándole que se hacía cargo del asunto. "Y lo otro lo hablo con este para ver cómo se puede explicar", remachó. "Lo que se me ocurre es que vaya a verla él y diga que le interesa a él (...) Y así tú desapareces", propuso."En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa", apuntó Ábalos, que corrigió rápidamente: "Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está".

Pese a ello, Koldo García informó a Ábalos de que finalmente esa otra persona había concertado una visita. "Quedaron. Mañana a las 9", le precisó. "A ver si sale. Gracias", concluyó el ex dirigente socialista.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

