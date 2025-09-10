Tratando de dar aspecto de normalidad a una situación que dista mucho de serlo, Pedro Sánchez y Begoña Gómez han decidido dejarse ver en el preestreno de la última película de Alejandro Amenábar, El cautivo, sobre los años de Argel de Miguel de Cervantes.

La pareja ha aparecido en la madrileña plaza de Callao rodeada de personal de seguridad y luciendo ambos una sonrisa en el mismo día en que Gómez volvía a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, esta vez por el papel de su asesora en Moncloa.

Pese al blindaje y su entrada por una puerta secundaria, el presidente y su mujer, imputada entre otros delitos por malversación y tráfico de influencias, han recibido abucheos de algunos de los ciudadanos que en ese momento estaban en las inmediaciones del cine, informa Efe.

También han acudido al estreno el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como cineastas y actores como Álex de la Iglesia, Belén Rueda y Nathalie Poza.

La película se estrena este viernes y recrea los cinco años que pasó Cervantes encarcelado en Argel. El filme ha provocado cierta polémica por dejar caer que el escritor pudo tener algún tipo de relación con su captor.