Uno de los mayores activos para el acto de este fin de semana en Madrid organizado por Vox era el presidente argentino, Javier Milei; sin embargo, este ha cancelado a última hora su presencia en el evento en el que Santiago Abascal tenía pensado afianzar su presidencia del partido Patriotas de Europa, la formación que arrancó el primer ministro húngaro, Víktor Orbán después de su ruptura con la mandataria italiana, Giorgia Meloni, tras los comicios europeos de junio de 2024.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo de Milei a Europa Press, el preesidente argentino no participará en el acto Europa Viva 25 este domingo, al contrario de lo que había asegurado la cúpula de Vox esta misma semana. De hecho, el portavoz nacional de la formación de Abascal, José Antonio Fúster, aseveró este mismo lunes en rueda de prensa desde la sede de Bambú que Milei estaría presente en el evento: "Les confirmo que sí, contaremos con la presencia de nuestro buen amigo, el presidente argentino".

Esta ausencia estaría vinculada al complicado momento que vive Milei al frente de la Casa Rosada, ya que sufrió una derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado domingo y su hermana y mano derecha en el Gobierno, Karina Milei, se encuentra acusada de un caso de presunta corrupción. Este caso se encuentra siendo investigando por la Justicia y tendría que ver con una supuesta red de sobornos que se habrían otorgado por la compra de medicamentos en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Llama "el jefe" a su hermana

La fuerte vinculación de Milei con su hermana –a la que llama "el jefe"— pone al mandatario argentino en el foco, al especularse que incluso el economista habría estado al tanto de la red de sobornos que habría organizado su hermana. Las mismas fuentes desmienten a Vox, ya que aseguran que el equipo de Milei nunca llegó a confirmar que el presidente argentino estaría presente en Madrid; algo sobre lo que Vox no se ha pronunciado en estos momentos.

Esta no iba a ser la primera vez que Milei participase en un acto de Patriotas de Europa; ya que este había viajado a Madrid en mayo de 2024 para dar su apoyo a los conservadores europeos –y, en especial, a Vox— en el marco de las mencionados comicios europeo. De hecho, su participación en este acto supuso una crisis diplomática entre España y Argentina después de que el mandatario argentino tildase de "corrupta" a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acusada por cinco delitos relativos a la corrupción.

El Gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a la embajadora española en Argentina tras el choque; si bien la crisis terminó cinco meses más tarde después de varios acercamientos entre ambos países. La relación entre el Ejecutivo del líder socialista y el del economista argentino siempre ha sido tensa por el apoyo del PSOE al kirchnerismo.