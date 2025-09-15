Ofensiva separatista contra María Jesús Montero y Salvador Illa por los incumplimientos socialistas

ERC y Junts pugnan por ver quien amenaza con más severidad y contundencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No hay semana en la que dirigentes de los partidos separatistas no amenacen a Sánchez y su Gobierno. A veces, tales amenazas tienen reflejo en las votaciones en el Congreso, como en el caso de Junts y la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz.

El partido de Oriol Junqueras está dispuesto a seguir los pasos de Junts en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora todo habían sido facilidades republicanas para el Gobierno, pero a Junqueras le molesta que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se tome en serio a los republicanos.

Montero ha insistido este lunes en que la proposición de ley de ERC para que la Generalidad recaude todos los impuestos es "inasumible", a pesar de que en eso consistió el acuerdo entre republicanos y socialistas para investir a Illa, en un acuerdo de financiación "singular" que prevé la gestión, recaudación y capacidad normativa sobre todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

La vicepresidenta, con un pie en Andalucía, no acepta la propuesta separatista por las catastróficas consecuencias que podría tener para su campaña su visto bueno al concierto catalán y trata de darle la vuelta a la cuestión. Del mismo modo que la quita de 17.104 millones de deuda de la Generalidad se ha hecho extensiva a las comunidades que se quieran sumar a la medida, Montero pretende que el resto de regiones se puedan acoger a un modelo de financiación "singular" similar al catalán. El viejo café para todos.

Junqueras ha advertido este lunes en una entrevista en TV3 que "si consideran inasumibles cuestiones fundamentales para nosotros, también serán inasumibles cuestiones que para ellos puedan ser relevantes, como los presupuestos". También se ha quejado de que el partido socialista firmó un acuerdo sobre financiación que ahora se niega a cumplir, aunque no todo han sido reproches contra los socialistas. El líder de la formación republicana se ha quejado de que nadie les apoya en la discusión con el Gobierno sobre la financiación catalana, ni Junts, ni los sindicatos ni las patronales de Cataluña.

ERC presiona a Sánchez para que prescinda de María Jesús Montero, pero se quejan de la falta de resultados de sus presiones, hecho que atribuyen a que el presidente del Gobierno tiene una "agenda personal" que le absorbe. Se refieren así a los diferentes casos de corrupción que le afectan familiar y políticamente.

Convivencias en Waterloo

La línea pesada es también la que se estila en Junts, cuyos diputados pasan dos días de convivencias en Waterloo para definir tácticas y estrategias. Los efectos balsámicos para los socialistas de la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont ya se han disipado. El prófugo vuelve al ataque contra su objetivo preferido. Si a Junqueras le mueve la inquina contra María Jesús Montero, Puigdemont está obsesionado con Illa.

La encargada de expresar el malestar del líder de Junts con Illa ha sido su portavoz en el parlamento autonómico, Mònica Sales, que ha asegurado que en el debate de política general catalán del próximo 7 de octubre "empezarán a pasar cosas". La excusa es el doble discurso socialista, el de las reuniones con Puigdemont en Suiza y el de Salvador Illa, al que en Junts acusan de "españolista" y de "desnacionalizar" Cataluña a pesar de los ímprobos esfuerzos que hace el presidente socialista por contentar a Junts.

"No se puede construir en Suiza y destruir en Cataluña. No toleraremos que el PSC torpedee el espíritu del acuerdo de Bruselas con votaciones en el Parlament de la mano de PP y Vox, con los que ya han votado ochenta veces", ha asegurado la portavoz de Junts.

En Junts, al igual que en ERC, blanden además los incumplimientos del Gobierno de Sánchez. En concreto, que Puigdemont no se haya podido beneficiar aún de la amnistía, que el catalán todavía no sea oficial en Europa y que aún no se haya concretado el traspaso de las competencias en control de fronteras e inmigración.