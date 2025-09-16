Aldama, dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE de Sánchez

El empresario Víctor de Aldama está dispuesto a declarar en el Tribunal Supremo sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "el empresario está dispuesto a facilitar la información que dispone sobre la implicación directa de José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través del régimen de Maduro".

"Aldama está esperando a que el magistrado del Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente, le cite o bien la Fiscalía Anticorrupción solicite su comparecencia en sede judicial", añaden. Tal y como desveló LD, Anticorrupción sigue la pista del expresidente del Gobierno. Los investigadores sospechan que Zapatero podría estar relacionado a través de terceras personas y testaferros con cuentas bancarias empleadas para entregar al PSOE los fondos procedentes del régimen de Maduro.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que "la investigación de la trama Koldo atraviesa una etapa crucial. La instrucción es muy compleja y ha llegado la hora de la verdad. Es necesario que Aldama aporte en sede judicial todas las ‘bombas’ que asegura guardar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y contra José Luis Rodríguez Zapatero en forma de mensajes, correos electrónicos, cuentas bancarias, fotografías, vídeos u otros documentos".

"Después de que el pasado mes de diciembre Aldama presentara en el Supremo las páginas manuscritas por Koldo García, que propiciaron la investigación sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, el empresario no ha vuelto a aportar ningún documento más. Sus declaraciones en los medios de comunicación no son suficientes para poder juzgar a muchos de los dirigentes políticos que ha señalado públicamente", destacan.

Mientras tanto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue confeccionando sus cuatro próximos informes que podrían ver la luz en las próximas semanas o meses. Por un lado, los informes patrimoniales sobre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que serán presentados en el Tribunal Supremo. Por otro lado, se elaboran los informes sobre la presidenta del Congreso Francina Armengol y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, que se presentarán en la Audiencia Nacional.

"Las relaciones entre Aldama y la Fiscalía Anticorrupción no atraviesan su mejor momento, pero es necesario que el empresario siga colaborando con la justicia. La UCO sigue haciendo su trabajo a día de hoy, pero los resultados no son tan grandilocuentes como aseguran algunos medios de comunicación. Ábalos y Santos Cerdán han tenido mucho tiempo para camuflar sus presuntos bienes en el extranjero, mientras el material que existe contra Armengol y Torres no es tan grave como se creía inicialmente. No obstante, sí se ha encontrado información relevante para la investigación que está siendo analizada", concluyen.

Los cupos de PDVSA que guarda Aldama

Tal y como desveló en exclusiva este diario el pasado mes de enero, el empresario Víctor de Aldama atesora pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE. Concretamente, un sobre con cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. El propio Sánchez fue elegido presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 para los próximos 4 años por aclamación, sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto.

La presunta financiación de la Internacional Socialista se habría canalizado con la participación de un testaferro venezolano cercano a José Luis Rodríguez Zapatero con los citados cupos de petróleo que obran en poder del empresario. Aldama tendría información sobre una supuesta cuenta bancaria de Zapatero en Rusia que se habría empleado para enviar los fondos desde Venezuela.

