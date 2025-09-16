El alcalde de Gerona ataca a la Corona con un retrato de Felipe VI hecho con fotos del 1-O

El independentismo anda de capa caída tras el histórico fiasco de la última Diada. Frustración y desafección en las bases, en las que cunde la impresión de que han sido utilizadas y engañadas por los partidos y las entidades separatistas. Para tratar de remediar este estado de ánimo, el alcalde de Gerona, el joven de la CUP Lluc Salellas, se ha sacado de la manga un retrato del Rey Felipe VI elaborado con imágenes del referéndum golpista del 1-O en la ciudad catalana.

Un sentencia de un juzgado de Gerona le obligaba a colocar el retrato del monarca en la sala de plenos, como es preceptivo según ha resuelto el Tribunal Supremo cada vez que un ayuntamiento catalán o vasco se ha negado a colocar la imagen del Rey en un lugar preferente. Una denuncia de Vox en la ciudad gerundense fue el detonante de este nuevo episodio antimonárquico. El concejal del Vox Francisco Javier Domínguez presentó un recurso administrativo denunciando que Salellas y su equipo de gobierno, en el que figuran Junts y ERC, estaba desobedeciendo la sentencia.

La respuesta de Salellas fue encargar un mosaico con escenas del 1-O cuya colocación diera como resultado un retrato difuminado del monarca. La presentación del cuadro se llevo a cabo en la tarde del lunes con la presencia de prebostes del separatismo como los presidentes de Òmnium Cultura, Xavier Antich, y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el cantante Lluís Llach.

En el acto, Salellas, hermano del abogado de Cerdán, aseguró que "nosotros entendemos que lo que dice la ley es que tiene que haber un retrato del Rey español Felipe VI. ¿Cómo hemos interpretado nosotros este retrato? Pues nosotros lo hemos construido a partir de fotografías del 1 de octubre en la ciudad de Gerona. Es decir, es un mosaico que está hecho a partir de fotografías de todo lo que pasó el 1 de octubre de 2017 en nuestra ciudad con una voluntad clara, que es reivindicar ese referéndum y reivindicar la voluntad republicana de nuestra ciudad y la voluntad de rechazo a la monarquía española".

Avui l'Ajuntament de Girona per imperatiu legal col·loca aquesta imatge elaborada amb fotografies de la repressió de l’1O i recordant que el borbó és persona non grata des del 2017 ❌ 👉 Perquè Girona no oblida. Té memòria i el seu compromís republicà per la justícia i la… pic.twitter.com/eM3SoxNojg — Alcalde de Girona (@alcaldegi) September 15, 2025

En el mensaje publicado en la red social X también se muestran imágenes de la plaza del Vino de la ciudad. En uno de los edificios cuelga una gran pancarta con la figura del rey cabeza abajo.