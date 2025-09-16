Muere Martina García Anguita, secretaria de Podemos en Castilla-La Mancha, a los 25 años

Podemos Castilla-La Mancha ha anunciado el fallecimiento de Martina García Anguita, actual secretaria de Acción Institucional de la formación y exconcejala en el municipio de Marchamalo, Guadalajara, oir una grave enfermedad. Tenía 25 años y compaginaba sus responsabilidades políticas con los estudios del Grado en Derecho en la Universidad de Alcalá.

García Anguita fue concejala en Marchamalo durante el mandato iniciado en 2019, convirtiéndose con 19 años en una de las ediles más jóvenes de la historia de la localidad. Desde entonces, mantuvo una presencia constante en la vida política regional, ocupando diferentes puestos en las papeletas electorales. En el seno del partido, fue portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable del Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024.

En la pasada asamblea ciudadana de Podemos C-LM, celebrada el 15 de diciembre, resultó elegida consejera ciudadana con el quinto mayor respaldo de la región, según ha destacado la formación.

Reacción en Podemos Castilla-La Mancha

Desde la dirección autonómica de Podemos, su coordinador José Luis García Gascón, ha expresado su pesar por la pérdida y ha asegurado que se encuentran "destrozados ante la pérdida de una gran compañera y amiga". En palabras recogidas por la organización, han descrito a la joven como "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar", destacando que su ausencia deja un vacío importante en la militancia.

Nos han quitado un trozo de vida. Se nos ha marchado una gran compañera y amiga. Nuestra secretaria de Acción Institucional y una de las concejalas más jóvenes de la historia. Martina @MartinaGAnguita, ejemplo de lucha por la vida. Llevaremos tu memoria para que seas inmortal. pic.twitter.com/HPc5GNG1vI — Podemos Castilla-La Mancha (@PodemosCLM) September 16, 2025

José Luis García Gascón también ha señalado que los miembros del partido han acompañado a la familia de Martina en sus últimos días y que ya se están organizando distintas muestras de apoyo y despedida en los grupos de militancia de toda la región: "Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado públicamente sus condolencias y ha trasladado personalmente su apoyo a la familia de la joven: "Que se haya ido una compañera tan joven y comprometida es muy difícil de asimilar y me rompe por dentro. Mi más profundo cariño a su familia, allegados y a la militancia de Podemos en unos momentos tan duros. Te recordaremos siempre, Martina", ha escrito en su cuenta de X.

Muestras de apoyo desde el Ayuntamiento

El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha querido enviar un mensaje público de condolencias de sus familiares y personas allegadas a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Marchamalo, destacando su trabajo "por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", con "la firmeza y naturalidad que le caracterizaban".

🕯 @Rafa_Esteban_ "Es un día triste para el pueblo de Marchamalo, y en nombre de todas las personas que pertenecemos al @AytoMarchamalo y todo el pueblo, transmitimos nuestro pésame a la familia, quedando en nuestro recuerdo todo lo que hizo aquí durante sus últimos años". pic.twitter.com/NSJ96kWb3e — Ayto. Marchamalo (@AytoMarchamalo) September 16, 2025

"Es un día triste para el Ayuntamiento de Marchamalo, y desde aquí, en nombre todos los concejales y concejalas, trabajadores y todas las personas que pertenecemos a este ayuntamiento y también del pueblo de Marchamalo, quiero enviar nuestro más sincero pésame a la familia", apunta Esteban, quien destaca que "todo lo que hizo Martina en estos últimos años quedará siempre en nuestro recuerdo".