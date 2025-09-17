El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Badalona y su alcalde, Xavier García Albiol, han presentado y aprobado una moción de apoyo al "Pacte Nacional per la Llengua", un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno de la Generalidad, los partidos socialistas, separatistas y de extrema izquierda y organizaciones como Òmnium, la ANC y Plataforma per la Llengua para imponer el catalán y erradicar el español de la vida pública en la región catalana.

El alcalde, García Albiol, ha defendido la iniciativa en su cuenta de X diciendo que "en el pleno del lunes aprobamos una propuesta desde el gobierno municipal para dar apoyo a aquellas iniciativas que ayuden a fomentar el catalán". "Nosotros apostamos de manera muy decidida porque en nuestra ciudad haya iniciativas dirigidas a que el catalán pueda llegar al máximo número de personas. Es una iniciativa de la que me siento muy orgulloso como alcalde, es una iniciativa positiva, una iniciativa que no va contra nadie sino que suma y lo que estamos haciendo es poner nuestro granito de arena para conseguir esta Badalona de la que todos nos sintamos orgullosos", ha declarado el alcalde popular. Se da la circunstancia de que el PP gobierna en mayoría en Badalona y no necesita los votos separatistas ni socialistas.

Ahir vam presentar i aprovar al Ple de #Badalona una proposta per a promoure el català. Aposto per les iniciatives que no van en contra de res ni ningú sinó que sumen. pic.twitter.com/hPVwIsJGQl — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 16, 2025

La sorprendente moción del PP

Cuestionado sobre el contenido de la iniciativa, García Albiol se remite a la moción de su grupo municipal, en la que se dice que "el catalán, como lengua propia de Cataluña, es un patrimonio cultural que ha configurado nuestra identidad colectiva y que se debe proyectar con fuerza hacia el futuro. A lo largo de la historia ha sido vehículo de cultura, conocimiento, creación y convivencia y hoy continúa siendo un elemento fundamental de cohesión social de nuestro territorio".

Sigue la nota del PP de Badalona: "El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de contribuir a garantizar que el catalán no sólo se preserve sino que se utilice de manera habitual en todos los ámbitos de la vida social, cultural y comunitaria. Fomentar su presencia es apostar por la integración, por la igualdad de oportunidades y por el refuerzo de nuestra comunidad. El resto de los próximos años es consolidar el catalán como una lengua plenamente viva, actual y útil, especialmente entre las nuevas generaciones y entre las personas que se incorporan a nuestra sociedad. Para conseguirlo es necesario que las administraciones públicas lideren políticas activas de impulso y apoyo a su uso".

Siete acuerdos al gusto separatista

Tras esta exposición de motivos, el PP presenta siete acuerdos:

El pleno del Ayuntamiento de Badalona expresa su apoyo al Pacto Nacional per la Llengua impulsado por el gobierno de la Generalidad de Cataluña como un instrumento estratégico para proteger, incentivar y aumentar el uso del catalán en todos los sectores de la sociedad. Reafirmar el reconocimiento del catalán como lengua propia de Cataluña y elemento esencial de identidad y cohesión de nuestro municipio. Impulsar medidas concretas para reforzar la presencia del catalán en la vida cultural, educativa, asociativa y tecnológica del municipio, garantizando su vitalidad en todos los ámbitos. Uso del catalán en la atención ciudadana, las comunicaciones municipales y los servicios públicos. Fomento del catalán en la actividad económica, cultural, deportiva y comunitaria de Badalona. Apoyo a las entidades que promueven el uso social de la lengua. Programas de acogida lingüística para personas recién llegadas, con recursos y facilidades de acceso.

Esto supone aceptar todos y cada uno de los postulados lingüísticos del separatismo, asumir sus estrategias para minimizar el uso del español (negándole la condición de lengua propia de Cataluña y lengua materna de más de la mitad de la población), alentar a organizaciones como "Plataforma per la Llengua" dedicada a señalar a quienes incumplen las normas y reglamentos separatistas y aceptar el marco de la Cataluña separatista de personajes como Sílvia Orriols, que se niega a hablar en español.

Reacción de Ana Losada

La presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha utilizado su cuenta de X para reprochar a García Albiol su adhesión a los principios fundamentales de la política lingüística separatista plasmados en un "Pacto Nacional" que proyecta una dictadura lingüística con la excusa de que el uso del catalán está retrocediendo. "¡Qué vergüenza Sr. Albiol! De la mano de Omnium Cultural y Plataforma per la Llengua. Los acosadores de las familias que piden bilingüismo, los que trabajan por una Cataluña monolingüe y promueven saltarse sentencias y leyes", ha escrito Losada, cuya entidad es la que defiende a las familias que piden enseñanza también en español en la escuela catalana y que ha conseguido varias sentencias como la del 25% que el "Govern" del "Pacte Nacional" al que se ha suscrito el Ayuntamiento de Badalona incumple por sistema con un desprecio absoluto por la justicia y por el derecho de los niños a recibir enseñanza en su lengua materna.

¡Qué vergüenza Sr. Albiol!

De la mano de Omniium Cultural y Plataforma per la Llengua. Los acosadores de las familias que piden bilingüismo, los que trabajan por una Cataluña monolingüe y promueven saltarse sentencias y leyes https://t.co/RCNNvSKHsM — Ana Losada (@analofe) September 16, 2025

El "genocidio"

Por otra parte y en una entrevista en el canal catalán de TVE, García Albiol ha manifestado que la respuesta militar de Israel a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 es un "genocidio".

☕ Creu @Albiol_XG que s'està cometent un genocidi a Gaza? 🗣️ "Si hi ha un organisme de l'ONU que ho diu, no seré jo qui ho desmenteixi. També tenen els jueus a Israel la seva part de raó 📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/JOZy6Oj7zO — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 17, 2025

Según el dirigente popular, "si hay un organismo de la ONU que lo dice no seré yo quien lo desmienta". Tras pronunciarse así ha negado que en el PP haya discrepancias sobre el particular.