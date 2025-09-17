Muere un hombre tras recibir una brutal paliza en el barrio de Las Delicias en Zaragoza

Un hombre de 32 años falleció el pasado martes por la tarde en el Hospital Miguel Servet por una paliza que sufrió en el mismo día. Los servicios del 091 recibió una llamada de un vecino alertando de que se había producido una pelea entre dos jóvenes a la altura de un bar situado en la calle de Antonio Mompeón Motos. La Policía Nacional se trasladó de inmediato y se encontró a dos hombres heridos. Uno de ellos estaba inconsciente y el otro tenía una herida sangrante en la cabeza.

Según aseguraron varios testigos a los agentes, los dos protagonistas de la pelea se conocían. Tras una discusión, uno de ellos recibió un botellazo en la cabeza, pero no se rindió. Respondió de manera agresiva propinándole a su adversario varias patadas y puñetazos hasta dejarlo en el suelo inconsciente.

Otra víctima más y en este caso mortal de los sucesos violentos que lamentablemente se están incluso hasta naturalizando en Zaragoza. Y son sucesos que no son normales, especialmente en la capital de Aragón, una ciudad históricamente con bajo índice de criminalidad. El aumento de la inseguridad en las calles de la capital aragonesa es ya un hecho constatado.