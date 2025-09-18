El PP de Cataluña desautoriza a Albiol y muestra su "firme rechazo" a la política lingüística de Illa y el separatismo

La decisión del alcalde popular de Badalona y su grupo municipal de presentar una moción a favor del "Pacte Nacional per la Llengua" impulsado por Salvador Illa, los partidos separatistas y entidades como Òmnium y Plataforma per la Llengua ha provocado una notable conmoción en el partido que dirige en Cataluña Alejandro Fernández.

El entusiasmo con el que Xavier García Albiol anunciaba en redes la moción del PP a favor de la imposición del catalán así como el contenido de la moción causaron perplejidad y estupor entre los populares que no estaban al corriente de la iniciativa de su partido en Badalona, localidad en la que gobiernan en mayoría absoluta y en la que no necesitan transar nada ni con los socialistas ni con los partidos separatistas.

Alejandro Fernández ha salido al paso con un comunicado de partido en el que se muestra el "firme rechazo tanto a la política lingüística de Illa y sus socios separatistas como al denominado Pacte Nacional per la Llengua promovido por asociaciones como Òmnium Cultural o la Plataforma per la Llengua".

"El actual Gobierno de la Generalidad continúa profundizando en un modelo basado en la imposición del catalán y la exclusión del castellano en el ámbito institucional y educativo. Esta política nacionalista está siendo claramente perjudicial para la convivencia entre los catalanes y también está siendo contraproducente para la propia lengua catalana", señala la nota.

También se apunta que el PP catalán "defiende un modelo verdaderamente bilingüe que promueva y proteja tanto el catalán como el castellano como lenguas cooficiales y patrimonio común de todos los catalanes. Creemos en una convivencia lingüística real, donde se respete la libertad de las personas y se garantice que ninguna lengua sea utilizada como herramienta de confrontación ideológica o exclusión social. La riqueza lingüística de Cataluña debe ser un punto de encuentro, no un instrumento de división".

Por su parte, García Albiol ha grabado otro vídeo, esta vez en español, en el que trata de justificar la moción de su partido y su misma postura. Así, afirma: "Primera cuestión. En Badalona apoyamos la defensa del catalán, estamos por la promoción del catalán de manera totalmente compatible y natural con el castellano como no puede ser de otra manera, pero nosotros no hemos firmado ni vamos a firmar ese pacto ni nos vamos a adherir".

Aclaro nuestra posición en relación a la defensa del catalán en #Badalona. Seguimos trabajando con las ideas muy claras. pic.twitter.com/6px13xbMFB — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 18, 2025

En segundo lugar, señala: "¿En Badalona estamos por promocionar, por intentar fomentar el catalán? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. ¿Y esa promoción y esa forma de fomentar el catalán es incompatible con la defensa del castellano en igualdad? Claro que no. Nosotros defendemos el catalán, queremos proyectar el catalán como lo hacemos con el castellano que son los dos idiomas oficiales de Cataluña".

Tras esas explicaciones, García Albiol reconoce que "en el texto (de la moción) el primer punto se podría haber redactado de otra manera, ha dado pie a la confusión y yo como alcalde, lo asumo, porque dice 'expresar el apoyo del pacto nacional y es cierto que eso da (sic) confusión. Tendría que haber dicho, se dejaron dos palabras, expresar el apoyo a algunas propuestas, algunas propuestas, han faltado esas dos palabras, del pacto".

Según García Albiol, del "'Pacte Nacional per la Llengua' hay algunas propuestas, nueve o diez, que nos parecen positivas. ¿O es que hemos de estar en contra de que se promocione el catalán, repito, haciéndolo compatible con la defensa y la promoción del castellano?"

En una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, García Albiol ha mostrado gran inquietud porque, en su opinión, el catalán será residual en la calle de aquí a dos o tres generaciones y solo se hablará en las radios, las escuelas o en la administración.

Xavier García @Albiol_XG, contundent amb el futur del català: "Serà residual al carrer d'aquí dues o tres generacions." L'alcalde de Badalona afirma al #MatíCatRàdio que la situació és fruit de "polítiques de defensa antipàtiques"https://t.co/29XjREbCxy pic.twitter.com/XF76sOHS5e — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) September 18, 2025

Premiado por Feijóo

García Albiol fue designado por Alberto Núñez Feijóo como presidente del último congreso del Partido Popular en reconocimiento por haber logrado la alcaldía de Badalona con mayoría absoluta y ser un "ejemplo" de resistencia en una comunidad autónoma con un electorado no precisamente fácil para el PP. Esa distinción fue considerada como un premio por parte del actual líder del PP a García Albiol, que presidió el PP de Cataluña en la época más difícil del proceso separatista.

García Albiol se ha mostrado partidario de buscar puntos de acuerdo con Junts, a pesar de la situación de Puigdemont como prófugo y de la responsabilidad de ese partido en el golpe de Estado de otoño de 2017.