El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado la creación de un equipo de trabajo que investigará "las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza".

El equipo estará formado por el fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y por la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, quienes actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración del Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez Villarejo. Con ello se pretende aunar capacidad operativa con especialización en materia de derechos humanos.

El fiscal general adopta esta decisión a raíz de la petición hecha por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la Unidad que esta dirige. En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

En un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía afirma que "el Decreto recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que nuestro país tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los Tratados suscritos por España".

"Las diligencias de investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos", añade.

"Esta iniciativa de la Fiscalía española coincide con la recomendación recogida en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio Palestino Ocupado que insta a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", concluye.

