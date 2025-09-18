Indignación con la "presencia coactiva" de Bolaños en la apertura del año judicial del TSJM en pleno caso Begoña Gómez

La presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante la apertura del año judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se celebró este miércoles ha provocado una gran Indignación en la justicia madrileña.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "es la primera vez que Bolaños acude a la apertura judicial del TSJM desde que es ministro de Justicia. Hace acto de presencia en un momento especialmente delicado en plena investigación de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por hasta cinco delitos por parte del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado".

"¿Bolaños se va a presentar en las aperturas de los actos judiciales de los otros 16 TSJ de España?", se preguntan. Cabe destacar que Bolaños ha puesto punto y final a una regla no escrita desde los tiempos en que Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y asistió a una apertura de año judicial del TSJM.

"Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó la petición de Peinado de imputar al propio Bolaños por posibles delitos de malversación y falso testimonio tras la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. Además, también asistió al mismo acto en el TSJM el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que actualmente está imputado en la misma causa", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la presencia de Bolaños en la apertura del año judicial del TSJM no es casual, es una presencia coactiva hacia los magistrados madrileños que investigan a la esposa del presidente del Gobierno. Un intento de amedrentar a los jueces, un aviso a navegantes para trasladar el mensaje de que el Ejecutivo está atento a sus movimientos y que están siendo vigilados. A pesar de que muchos jueces y fiscales le hacen el vacío en los actos, Bolaños continúa con sus chulería habitual".

"Esta misma semana el propio TSJM obligaba a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Óscar López, a investigar la denuncia que presentó el PP contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa y los negocios de su mujer. Además, el caso Begoña Gómez podría llegar en apelación ante el propio TSJM si la esposa de Sánchez es condenada", apuntan.

A la ceremonia celebrada en la sede central del Alto Tribunal madrileño, además de los integrantes de la Sala de Gobierno del propio TSJM, asistían hasta diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados del Tribunal Supremo y representantes del Ministerio Fiscal, encabezados por la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Además, hicieron acto de presencia representantes de los distintos colegios profesionales; de la Abogacía, los Procuradores y los Registradores, entre otros. También acudía el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; o el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la CAM, Miguel Ángel García.

Discurso demoledor del presidente del TSJM

Precisamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, defendía al Poder Judicial durante su intervención en la apertura del año judicial en Madrid en presencia de Bolaños "como pilar esencial de la Democracia" y ha advertido de que la "ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes que, excediendo toda crítica legítima, enarbolan el eslogan de la politización".

Para el máximo responsable de los jueces y juezas de la región esas críticas "debilitan la confianza en las instituciones y por ello, deterioran de una forma inadmisible los cimientos del Estado de Derecho". Además, hacía suyas las palabras pronunciadas hace tan solo unos días por la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el discurso de apertura del año judicial cuando calificó de "inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com