El PP de Casado exigió a sus consejeros del Tribunal de Cuentas votar a Chicano en plena conspiración contra Ayuso

El Partido Popular de Pablo Casado exigió a sus consejeros del Tribunal de Cuentas votar a Enriqueta Chicano como presidenta en plena conspiración contra Isabel Díaz Ayuso. Chicano llegó a la presidencia del tribunal en noviembre de 2021 tras el pacto de renovación alcanzado entre el PP y el PSOE.

Tal y como publicó LD, el PP de Casado entregó el Tribunal de Cuentas al PSOE a cambio de información sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. Casado llegó a afirmar que había llegado una información a Génova que apuntaba al supuesto cobro de una comisión de 286.000 euros por parte del hermano de Díaz Ayuso, por un contrato sanitario con la Comunidad de Madrid en plena pandemia. Según la presidenta madrileña, el propio Casado le confesó que la información le había llegado desde Moncloa.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "el que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea reunió a los recién elegidos consejeros del tribunal a propuesta de los populares y les ordenó que votaran a Chicano. De hecho, la consejera izquierdista se convirtió en presidenta por unanimidad recibiendo los votos de los consejeros propuestos por el PSOE y por el PP".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el apoyo del PP de Casado a la presidencia de Chicano tuvo lugar mientras la dirección de los populares conspiraba contra la presidenta madrileña. El plan de Pablo Casado y Teodoro García Egea era provocar la caída e imputación de Ayuso con la información que les suministrara el PSOE sobre su hermano. Dicha conspiración fue urdida entre Teodoro García Egea y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños.

El PSOE necesitaba desmantelar el Tribunal de Cuentas para que ERC votase a favor de los Presupuestos Generales del Estado. Los golpistas catalanes exigieron una ‘limpia’ del tribunal. Todos los consejeros propuestos anteriormente por el PP, que tenían contra las cuerdas a los golpistas del 1-O con Margarita Mariscal de Gante a la cabeza, no podían renovar para que se diluyese la causa. De esta forma, Pedro Sánchez se garantizaría el apoyo de ERC a las cuentas y la legislatura hasta la presidencia española de la UE.

El plan se aceleró cuando Casado tuvo conocimiento directo de que el anterior Tribunal de Cuentas iba a rechazar los avales presentados por los independentistas catalanes para cubrir la responsabilidad económica por el golpe del 1-O. El líder del PP decidió entonces por sorpresa el 13 de octubre proponer públicamente al PSOE en el Congreso de los Diputados la renovación del Tribunal de Cuentas y de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional.

Santos Cerdán exigió a Chicano de presidenta

Tal y como desveló este diario, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, exigió a Enriqueta Chicano para presidir el Tribunal de Cuentas. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE permanece en prisión provisional desde junio por su "papel director" en la trama Koldo. El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechazó la semana pasada la petición de libertad presentada por su defensa al asegurar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas.

Santos Cerdán se convirtió en presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en febrero del año 2020. Dicha comisión conjunta, compuesta por diputados y senadores, desarrolla funciones de control sobre el citado tribunal, una institución clave para Pedro Sánchez que quería controlar con tres objetivos principales: en primer lugar, tapar la presunta financiación ilegal del PSOE; en segundo lugar, evitar la fiscalización del crowdfunding que le llevó a liderar el Partido socialista por segunda vez en el año 2017; y finalmente, para diluir la responsabilidad contable exigida a los golpistas catalanes del 1-O.

