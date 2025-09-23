Amenazan a dos jóvenes estudiantes francesas en Madrid: "Ratas judías ¡Palestina vencerá!"

La Guardia Civil investiga el envío de una nota amenazante a dos jóvenes francesas judías a las que les dejaron un papel en el buzón de su vivienda con la frase "Ratas judías, ¡Palestina vencerá!", acompañada de una bandera del Tercer Reich y una esvástica nazi. Caso que se hizo público hace unos días gracias al Observatorio Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

Las afectadas presentaron la denuncia a finales de la semana pasada en el cuartel de la Benemérita en Villaviciosa de Odón, municipio en el que se encuentra la Universidad Europea de Madrid, que cuenta con alumnos de más de cien nacionalidades distintas y en la que estudiaría al menos una de las amenazadas.

La institución asegura que no tiene constancia de los hechos, al no haber sido comunicados al centro por parte de las jóvenes y haberse registrado fuera del campus universitario. No obstante, ha mostrado su disposición a apoyar a las dos estudiantes judías. Al parecer, se trata de una alumna del centro universitario y su hermana.

Desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) advierten que se ha producido un aumento de los ataques antisemitas en nuestro país, desde que se produjeran los terribles atentados perpetrados por Hamas del 7 de octubre de 2023 —con más de mil personas muertas— y se iniciara la guerra.

No es un hecho aislado

Ejemplo de ello son las pintadas que aparecían en una librería infantil de la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés hace una semana, tras el boicot de la Vuelta ciclista a España abanderado por la izquierda, a la que tachaban de "sionista" y "cómplice de genocidio".

La actual propietaria del establecimiento, fundado en 2008 por la eurodiputada de ERC Diana Riba y traspasado años después, condenó el ataque que "consideró no solo contra mi librería sino también contra los valores de convivencia y respeto que siempre he defendido".

Discriminación en las universidades

Por otra parte, hay que mencionar los boicots contra Israel que se orquestan desde instituciones educativas de nuestro país. La organización Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM) ha logrado tumbar judicialmente algunos de ellos. El último fue puesto en marcha por la Universidad de Granada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo por el que la citada universidad suspendía colaboraciones y programas de movilidad con instituciones académicas y científicas de Israel al considerar que el texto era discriminatorio y vulneraba derechos fundamentales.