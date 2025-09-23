"Ya me perdonarán que a veces me repita más que la mojama": el último patinazo de Pilar Alegría

La portavoz, y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha vuelto a cometer un patinazo lingüístico en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que llegaba con la aprobación del embargo de armas a Israel pero también en pleno escándalo de las pulseras antimaltrato y unos minutos más tarde de que se confirmara el banquillo para David Sánchez.

Casi al final de la rueda de prensa, Alegría tuvo que contestar sobre el hermano del presidente y también sobre si habrá o no presupuestos. Fue en ese momento cuando llegó el nuevo gazapo de la ministra, entre risas nerviosas. "Es una pregunta que suelen hacerme habitualmente, les voy a recordar lo mismo, ya me perdonarán que a veces me repita más que la mojama". Lo cierto es que la mojama no se repite: en un llamativo lapsus, la ministra se equivocó de ingrediente y de expresión intercambiando las frases hechas "repetirse más que el ajo" y "más seco que la mojama".

El error se suma a la lista ya larga de lapsus de la ministra: desde su "producieron" en una rueda de prensa del PSOE a su mítico "insultos y soeces" también en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Ante los medios, Alegría también ha demostrado no saber demasiado de porcentajes y ha confundido otras expresiones como cuando dijo "contundencia cero" por "tolerancia cero".