Pedro Sánchez cancela por "cambios de última hora" sus entrevistas en CNN y Bloomberg

En la agenda del presidente del Gobierno español en la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU estaban, además de los dos minutos ante el pleno que Pedro Sánchez aprovechó para cargar contra Israel, dos entrevistas en medios estadounidenses, la CNN y Bloomberg. Sin embargo, las entrevistas fueron canceladas a última hora, según confirmaron fuentes de Moncloa a varios medios. Alegaron "cambios de última hora" en la agenda.

Las entrevistas iban a celebrarse este martes y las mismas fuentes se escudaron en las complicaciones para cuadrarlas con las reuniones bilaterales del presidente. Aunque explicaron que estaban tratando de "reagendarlas", no quedan demasiadas horas de Sánchez por Nueva York y muchas delegaciones internacionales están intentando también hacerse un hueco en los medios más prestigiosos.

Lo cierto es que los encuentros bilaterales que la delegación gubernamental española habría puesto de excusa para cancelar las entrevistas no parecen demasiado relevantes en comparación al eco de la presencia del presidente en ambos medios: según informa ABC, públicamente sólo se informó de dos encuentros, con el presidente del Líbano, Jospeh Aoun, y con el presidente de Angola, João Lourenço.

Por otro lado, Sánchez también se quedó este martes sin encuentro con Volodimir Zelenski, quien por problemas de agenda retrasó el encuentro al miércoles.

A Sánchez sólo le queda en la ONU la jornada de hoy, en la que el peso recaerá en Felipe VI: intervendrá ante la Asamblea y también será quien asista a la recepción de Donald Trump, con quien Sánchez mantuvo un tenso choque en la última cumbre de la OTAN.