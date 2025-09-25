Sánchez ordenó a Policía y Guardia Civil de Moncloa arrancar la autocaravana de su hermano para mantener la batería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó a los agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil arrancar periódicamente la autocaravana que su hermano David Sánchez aparcó en el complejo de La Moncloa durante dos años para mantener la batería.

Tal y como se recoge en el libro La Sagrada Familia de Alejandro Entrambasaguas, el vehículo, un Peugeot Boxer camperizado de segunda mano, entró en el recinto oficial en septiembre de 2023 y permaneció estacionado hasta mayo de 2025. El hermano de Sánchez contaba en Badajoz con una plaza de garaje alquilada para su coche habitual, un Honda CR-V, pero en el palacete en ruinas que adquirió en Elvas (Portugal) no había espacio suficiente para el segundo vehículo. Con ese argumento, recibió luz verde del equipo de Moncloa para dejar la autocaravana en un aparcamiento ubicado a pocos metros del control de seguridad principal.

Según ha podido saber Libertad Digital, "Pedro Sánchez no solo permitió que su hermano aparcase su autocaravana gratis durante dos años en el complejo de La Moncloa. El presidente del Gobierno dio órdenes a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en el recinto para que arrancaran el vehículo periódicamente para evitar que se quedara sin batería".

"Los agentes tenían orden de hacerlo y prohibido decir a quién pertenecía la autocaravana. No la movían, solo la arrancaban. Mucho personal que trabaja en Moncloa detectó el vehículo, ya que se encontraba en medio de un parking destinado a visitas VIP", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los controles de la entrada principal de Moncloa donde se encontraba la autocaravana los efectúa la Policía Nacional, mientras la Guardia Civil controla los aparcamientos del recinto y los vigila incluso con perros".

Cabe destacar que la autocaravana de David Sánchez era un modelo de gran volumen adaptado como vivienda itinerante con cocina completa, calefacción estacionaria, ducha interior, sistema de ventilación automática y hasta un pequeño espacio de trabajo con conexión wifi. Al permanecer estacionada en Moncloa, permitió al hermano del presidente del Gobierno ahorrarse el coste de una plaza de garaje.

Mientras tanto, la Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz ratificaba este martes el auto de procesamiento del hermano del presidente del Gobierno, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Por tanto, David Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados junto al expresidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo y otras 9 personas. La Audiencia considera que "existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento". Los magistrados destacaban en su resolución que la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en mayo de 2017 fue decisiva para enchufar a su hermano en la Diputación Provincial pacense.

El caso de la escolta de Irene Montero

La utilización de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para arrancar la autocaravana del hermano del presidente de Gobierno recuerda el escándalo de la escolta de la exministra de Igualdad Irene Montero. Dicha escolta denunció que era usada como una 'recadera' de Montero y era obligaba a realizar trabajos que no estaban relacionados con su labor de seguridad: "Hacer compras personales, como productos de parafarmacia y droguería para bebés, de determinadas marcas y en determinados establecimientos. Hacer compras personales de alimentación en supermercados. Comprar y llevar la cena después del horario de trabajo establecido".

Montero también le obligaba a "comprar comida para los perros. Adelanto en la jornada de entrada para que el habitáculo del coche estuviera caliente. Hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera. Hacer de chófer de familiares invitados a su domicilio o de transporte de envíos de familiares. Tareas de gestión de obras en una de sus propiedades. Tareas de mantenimiento en varias propiedades. Tareas de mantenimiento de vehículos personales".

