Javier Ruiz llama a Gómez Bermúdez para que critique a Peinado y acaba recibiendo un repaso

En el programa ‘Mañaneros 360’ de Televisión Española, presentado por Javier Ruiz y Adela González, se ha tratado este jueves la última decisión judicial en el caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto enviar a juicio ante jurado popular a Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. También imputa a la propia Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Para analizar la cuestión, el presentador ha entrevistado a Javier Gómez Bermúdez –magistrado y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional–. Sin embargo, la entrevista no ha transcurrido como cabría esperar en un plató de TVE, y es que lejos de respaldar el relato de Javier Ruiz, el magistrado ha corregido en varias ocasiones sus planteamientos y ha defendido la normalidad del procedimiento judicial.

Aquí un juez, ex Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dando un palo al apesebrado periodista de TVE Javier Ruiz👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5sI8lhVcLI — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) September 25, 2025

"Formalmente se puede hacer"

A la pregunta insistente de Javier Ruiz sobre si lo ocurrido es "normal", Gómez Bermúdez ha sido tajante: "Formalmente se puede hacer. La malversación es un delito que se tramita por la ley del jurado y que se juzga por jurado".

En este sentido, el magistrado ha explicado que la propia norma contempla que este tipo de delitos puedan juzgarse separados de otros, siempre que no se rompa la "continencia de la causa", es decir, siempre que no se pierdan elementos comunes para enjuiciar.

Para ejemplificarlo, ha señalado: "Si yo tengo una malversación y un delito de prevaricación, la ley expresamente prohíbe que vaya al jurado, porque si los separamos rompemos elementos comunes de enjuiciamiento. Pero en este caso, formalmente se puede".

Argumentos del juez Peinado y recursos posibles

Gómez Bermúdez ha detallado que la decisión de Peinado se basa en correos del vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, en la declaración de Begoña Gómez y en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Al mismo tiempo, ha restado importancia al hecho de que una vistilla se celebrara en sábado: "Es muy frecuente en Madrid que el juez de guardia aproveche la guardia para diligencias menores. Eso sí, debe habilitar el día, pero es algo muy fácil de hacer", ha asegurado.

El magistrado ha subrayado que, en cualquier caso, todavía no se ha mandado a Begoña Gómez al banquillo: "No la manda al banquillo porque no puede. Lo que ha hecho es transformar el procedimiento".

Críticas a los ataques políticos contra jueces

Más allá de la explicación jurídica, Gómez Bermúdez se ha mostrado contundente contra quienes cuestionan la labor de los jueces por motivos políticos: "Me da igual que se llame Peinado, que se llame Rodríguez Medel o cualquier otro juez que haya investigado a políticos. Hay que dejar tranquilos a los jueces porque además hay un sistema de recursos contra este auto, que lo único que hace es cambiar el tipo de procedimiento".

El expresidente de la Sala de lo Penal ha recordado que contra la resolución caben recursos de reforma y apelación: "Vamos a esperar que se pronuncie la Audiencia", ha señalado.

Mientras Javier Ruiz insistía en preguntar si la situación era "normal", Gómez Bermúdez ha reiterado que el procedimiento se ajusta a la ley, por lo que el debate real debe resolverse en los tribunales competentes, no en los platós.