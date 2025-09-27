El socialismo crítico con Pedro Sánchez confía en Juan Lobato

Horizonte 2027… y más. Así reza el último editorial de El Socialista, el que presume de contar ya con el candidato oficial para las elecciones generales de 2027. Según apunta el órgano oficial de comunicación del PSOE, se trata del candidato mejor valorado de los votantes. Y todo gracias a una brillante gestión y poniendo a España a la cabeza de la dignidad mundial para hacer frente al genocidio que, dicen, se está cometiendo en Gaza. Si no lo han adivinado, el personaje brillante que describe la propaganda socialista es Pedro Sánchez. Nada nuevo bajo el sol. La novedad podría estar en la corriente crítica que tuvo su punto de inflexión el pasado junio, cuando 38 cargos históricos del PSOE exigieron la dimisión de Sánchez y un congreso extraordinario. Entre ellos encontramos a Juan José Laborda, expresidente del Senado y militante histórico quien además encabezó el "Manifiesto por la regeneración democrática de España". 320 personas (políticos y de distintos ámbitos de la sociedad civil) secundaron esta iniciativa, que reclama al presidente la convocatoria urgente de elecciones anticipadas debido a la situación de especial gravedad que atraviesa el país.

En búsqueda de referentes

Ahora, el socialismo crítico con Sánchez está centrado en el objetivo de persuadir a jóvenes referentes que puedan dar un golpe sobre la mesa. En este contexto, parece que el nombre de Juan Lobato vuelve a sonar con fuerza para liderar esa posible rebelión. Según avanza el diario El Mundo, el exlíder socialista en Madrid fue invitado a un encuentro el pasado miércoles al que asistieron, entre otros, Jordi Sevilla, Soraya Rodríguez, Nicolás Redondo Terreros, o Juan José Laborda. Este último habría sido elegido para presidir una asociación. Al menos, esa es la siguiente fase del plan: conseguir estructurarse en una plataforma con el objetivo de regenerar el PSOE desde dentro. Y para esa ansiada regeneración, se necesitan candidatos. Lobato no pudo asistir a la reunión por un compromiso previo con una charla organizada por la consultora Proa. "Sí me informaron varios asistentes y me parece positiva. Todo lo que sea abrir espacios de diálogo y de aportación de ideas es bueno para la organización y para la sociedad en general", declaró a El Mundo. Quien fuera el gurú económico del PSOE, José Carlos Díez, dio cuenta de la intervención de Lobato en el acto de Proa.

Un gusto escuchar hoy a Juan Lobato. Hacía muchos años que no escuchaba un discurso de un político tan realista e ilusionante pic.twitter.com/iuJN6cznya — José Carlos Díez (@josecdiez) September 24, 2025

Lobato, actualmente senador y técnico de Hacienda, dejó su cargo como líder de los socialistas madrileños en noviembre, tras un choque con Ferraz por sospechas de filtraciones que afectaban al novio de Isabel Díaz Ayuso. Coincide con las ideas generales de los críticos, pero no confirma su adhesión. De momento, se deja ver de vez en cuando en alguna que otra televisión para reclamar otra política.

💬 "Hemos fallado todos, sinceramente" ➡Juan Lobato reflexiona sobre la situación política en España 🇪🇸 y lo que la sociedad espera de sus dirigentes. pic.twitter.com/BGstWFC92y — TRECE (@TRECE_es) September 26, 2025

Otro joven que interesa a la corriente rebelde es Gonzalo Caballero, sobrino del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y exlíder del PSOE gallego hasta 2021.

Sin recorrido

Desde el propio PSOE algunos se mofan de la corriente crítica y vaticinan que la posible plataforma que formen no tendrá ningún recorrido. Según desvela una fuente de La Razón con asiento en el comité federal, estamos ante un popurrí muy variado con gente que no es siquiera del partido. Lo cierto es que Sánchez ha tenido que salir al paso de los rumores sobre su sucesión, confirmando que será el candidato socialista en las próximas elecciones generales, más allá de cuando se produzcan finalmente. Horizonte 2027... ¿con Pedro Sánchez? Todo apunta a que sí, pese al esfuerzo de los críticos. Así que, mejor recordar el mensaje que dejó Ayuso hace unos días en esRadio con Federico Jiménez Losantos: "Pedro Sánchez y sus secuaces podrán incendiar las calles, alentar la violencia y generar disturbios, que les volveremos a ganar donde la democracia se manifiesta: en las urnas".