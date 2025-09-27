Feijóo, contra el chollo del IMV: sólo lo cobrarán los inmigrantes que hayan cotizado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana a los once presidentes autonómicos de su partido en unas jornadas de trabajo para consensuar la agenda política del partido de cara a los próximos meses, especialmente en lo relativo a los principales asuntos territoriales. Está previsto que aborden cuestiones como transportes, vivienda, igualdad y sanidad, con el objetivo de poner en común un nuevo plan de trabajo autonómico, alineado con la Declaración de Córdoba.

Sin embargo, el tema que ha acaparado la atención ha sido la inmigración, ámbito en el que el PP prepara una nueva batería de propuestas, con especial énfasis en la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Una nueva política de inmigración

Fuentes internas del partido han confirmado a El Mundo que uno de los pilares del nuevo plan migratorio será limitar el acceso al IMV. La propuesta más destacada es que sólo puedan percibir esta ayuda económica quienes cuenten con permiso legal de residencia y hayan cotizado previamente en España. Es decir, el empadronamiento, requisito actualmente suficiente para acceder a ciertas ayudas sociales, dejará de ser válido según esta iniciativa.

"Quien aporta, recibe; lo ilegal no puede generar derechos", han subrayado desde el entorno de Feijóo.

Según cifras oficiales de 2023, más de 552.000 personas extranjeras recibieron prestaciones sociales sin haber cotizado en España.

Desde 2018, aseguran los populares, la población extranjera ha aumentado en dos millones de personas, un crecimiento que achacan directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Acusan al Gobierno de favorecer la llegada de inmigración de renta baja, mediante cambios legislativos como la flexibilización del arraigo familiar y la introducción del arraigo por educación.