Un youtuber sudafricano tiene que salir por piernas del Raval de Barcelona para evitar que lo linchen

Una de las tendencias más acusadas de las redes sociales es grabar vídeos en los barrios más inseguros del mundo. Hay verdaderos especialistas, como Zazza el italiano, un famoso youtuber que empezó tras la pandemia a pasearse por los supermercados de la droga de media España y dio el salto a las zonas más violentas de Sudamérica. Zazza fue uno de los pioneros y creó escuela. A ella pertenece el sudafricano Kurt Caz, cuya última aventura ha tenido como escenario Barcelona.

La experiencia consiste en penetrar en las zonas más conflictivas de las grandes ciudades con un teléfono móvil a modo de cámara y captar el ambiente y las impresiones, generalmente nada amistosas, de los vecinos. Por regla general, y cuando se encuentran en otro país, estos documentalistas de las redes sociales afrontan sus incursiones con la protección de youtubers locales y a veces también con vecinos de los barrios que visitan.

En el caso del youtuber Caz, este se hizo acompañar por otro experto en estas lides, Guillem, más conocido como "BCN a pie de calle", otro youtuber cuyas historias son similares a las de Zazza. En su incursión por el Raval, Guillem y su "protegido" sudafricano tuvieron que salir corriendo cuando varias mujeres y un par de hombres amenazaron con darles una paliza por haberlos grabado.

He visto vídeos de Youtuber Kurt Caz en muchos barrios chungos del mundo. En el capítulo dedicado al Raval de Barcelona le ha pasado esto. pic.twitter.com/GF5R2WqArw — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) September 26, 2025

En el vídeo que Caz ha subido a su cuenta en Youtube también se puede apreciar una actuación contra los carteristas que operan en el Metro de Barcelona, otra de las especialidades de los llamados "creadores de contenido" que se aventuran teléfono en ristre por los lugares más turísticos (que a veces coinciden con los más inseguros) de la capital catalana.

En el paseo por Barcelona, Guillem enseña al youtuber la gran cantidad de tiendas de telefonía móvil regentadas por pakistaníes en los alrededores de las Ramblas, establecimientos generalmente sin clientela, así como el emplazamiento de una narcosala y sus alrededores.

El tour por la Barcelona insegura se completa con nuevas intervenciones contra supuestos carteristas en el Metro aliñadas por comentarios del youtuber sudáfricano del tipo "esto pasa en Europa en 2025".

Agresión a "Jan sin miedo"

Las aventuras de estos jóvenes, a veces con actitudes justicieras, no siempre acaban bien. El pasado mes de junio fueron detenidos en Hospitalet de Llobregat tres jóvenes por apalizar al youtuber apodado "Jan sin miedo", un joven que, provisto de un spray de gas pimienta a modo de defensa, se pasea por los lugares más conflictivos señalando a presuntos delincuentes.

Un grupo de jóvenes lo reconoció cuando estaba grabando un directo en plena calle al que estaban conectadas unas novecientas personas. Los jóvenes comenzaron a increparlo y perseguirlo hasta que le dieron caza y una somanta de palos. Uno de los conectados al directo fue el que alertó a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo. "Jan sin miedo" tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias. Presentaba un corte profundo en la cabeza.

También es muy popular la cuenta de un grupo que se hace llamar "Patrulla Ciudadana BCN", dedicado a señalar carteristas en el Metro y tratar de retenerlos hasta que llegan los servicios de seguridad o directamente la Policía.

La proliferación de carteristas y "relojeros" (los especialistas en robar relojes de alta gama a los turistas) en Barcelona ha dado pie a la generación de este tipo de contenidos en las redes sociales.