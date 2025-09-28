El Ayuntamiento de Barcelona cuelga pancartas contra Israel y lo tilda de 'gobierno genocida'

Todos a una contra Israel. Una vez que Pedro Sánchez alentó a los violentos en la Vuelta Ciclista a España, cualquier administración afín al sanchismo se siente respaldada para acometer acciones que evidencian una falta absoluta de neutralidad institucional. Es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, convertido este domingo en escenario de un gesto político cargado de simbolismo. A primera hora de la mañana, trabajadores municipales desplegaron dos pancartas de fondo blanco con letras negras: "Frenemos al gobierno genocida de Israel" y "Solidaridad con la flotilla".

El momento coincidió con el inicio de la jornada castellera de las fiestas de la Mercè, que reunió a centenares de personas en la plaza de Sant Jaume. Mientras los grupos de castellers levantaban torres humanas frente al consistorio, la fachada mostraba un mensaje que trascendía la celebración popular y se sumaba al debate internacional sobre la guerra en Gaza.

Rechazo del Partido Popular

La decisión de exhibir las pancartas fue aprobada el viernes en la Junta de Portavoces municipal, con el apoyo de PSC, BComú, ERC y JuntsxBarcelona. La acción se enmarca en el respaldo a la flotilla de activistas en la que participan, entre otros, la exalcaldesa Ada Colau y el concejal republicano Jordi Coronas. La medida fue rechazada por la oposición. El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, denunció que la decisión constituye una "vulneración flagrante de la neutralidad institucional".

Junts, PSC, ERC y Comuns han convertido el Ayuntamiento de Barcelona en su cortijo ideológico colgando una pancarta a favor de la flotilla.

Una infamia: rompen la neutralidad institucional y dan la espalda a los israelíes secuestrados por Hamas. https://t.co/s0UmU1owSq — Dani Sirera (@danielsirera) September 27, 2025

Sirera anunció que su formación estudiará acciones legales y políticas para obligar al consistorio a mantener una posición neutral en cuestiones internacionales. Y recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido que ningún símbolo ni pancarta de carácter partidista o ideológico puede colocarse en edificios públicos, porque rompe el principio de neutralidad que debe regir toda administración.