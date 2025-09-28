La hipocresía del Gobierno: Turespaña contrató este año una campaña para atraer el turismo israelí hacia nuestro país

En plena guerra de Israel en la Franja de Gaza, el Gobierno español contrató a través de Turespaña una campaña para atraer turismo israelí hacia nuestro país, como se recoge en la editora de prensa turística Grupo Preferente. Dicho acuerdo se firmó a principios de 2025.

La secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSOE en Baleares, la mallorquina Rosario Sánchez, firmó un contrato de promoción turística a través del organismo público Turespaña por un importe de 1,7 millones de euros con la empresa de marketing IDONIKA para el impulso turístico a través de redes sociales el pasado 20 de enero. El contrato era para atraer turistas de diferentes mercados, entre los que estaban incluidos los del país hebreo. El gasto y la promoción del mismo se haría en redes sociales durante los años 2025 y 2026.

Desde Turespaña se han apresurado a señalar que son mensajes automatizados para los 51 mercados que cubren, y que no es ninguna campaña específica para Israel, pero lo cierto es que Israel no ha sido vetado de la campaña. Por su parte, Rosario Sánchez ha señalado en redes sociales que para Israel se destinarán "0 euros" en esta campaña.

El PP de Baleares ha señalado la "hipocresía" de Rosario Sánchez por hacer promoción turística para atraer turistas de Israel mientras desde su partido "sacan la bandera de Gaza para tapar sus vergüenzas y piden expulsar a deportistas israelíes de las competiciones".

"La señora Sánchez salió ayer muy nerviosa en el modus operandi habitual del PSOE diciendo que todo era mentira, pero resulta que además del Plan Anual de Turespaña, que depende directamente de ella y que incluye la atracción de turistas de Israel por su poder adquisitivo, el pasado 30 de junio tramitó los pliegos de un contrato de promoción turística de 14 millones donde —diga lo que diga ahora la señora Sánchez ahora que la han pillado— se incluye hacer promoción turística en Israel", ha explicado Sagreras.

Según ha vaticinado el portavoz popular, "evidentemente ahora que la han destapado dará marcha atrás, pero la hipocresía del PSOE ha quedado en evidencia una vez más".