Menú
Marcos De Quinto se estrena en La Tertulia junto a Elisa Vigil y Rubén Arranz para abordar los principales temas de actualidad

Tertulia La Trinchera. Hacienda acosa a los españoles, pero se olvida de la familia Sánchez

Marcos De Quinto se estrena en La Tertulia junto a Elisa Vigil y Rubén Arranz para abordar los principales temas de actualidad

Temas

0
comentarios