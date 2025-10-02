La Comisión Antiviolencia pide 38 sanciones por el ataque en la Vuelta que Sánchez jaleó y calificó de "pacífico"

Medio Gobierno jaleó los ataques en la Vuelta Ciclista a España. Otro medio pidió la expulsión del equipo ciclista de Israel. La dotación de Policía diseñada por el delegado del Gobierno, el imputado Francisco Martín, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el cierre de la Vuelta en Madrid no contó ni con un agente más de los habituales pese a las advertencias de la Policía. El propio presidente, Pedro Sánchez, alentó las protestas y luego calificó los ataques de actos "pacíficos". Y ahora la Comisión Antiviolencia ha decidido proponer 38 sanciones "por incidentes en las últimas cuatro etapas de la Vuelta Ciclista". El colmo llega porque, encima, se ha encargado el Departamento del propio Marlaska de darle publicidad en sus redes.

"La Comisión Antiviolencia propone 38 sanciones (de 1.500 a 5.000 €) por incidentes en las últimas cuatro etapas de la Vuelta Ciclista y 44 en otros eventos", publicaba este miércoles el Ministerio del Interior en la red social X.

La respuesta no ha tardado en llegar de parte del principal sindicato policial, JUPOL: "Hacen un llamamiento para participar en las protestas… Salen en rueda de prensa alegrándose del éxito de las manifestaciones… Ponen el "cazo" sancionando a 38 manifestantes por causar "incidentes"… Pero ¿no eran pacíficas?", "¿Son o no son unos "genios"?", concluía el mensaje de crítica.

Por si fuera poco lamentable el asunto, hay que recordar que el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), emitió un comunicado en respuesta a la Unión Internacional de Ciclistas. La asociación de federaciones nacionales de ciclismo condenó "la instrumentalización del deporte con fines políticos" señalando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Y el comunicado del Consejo Superior de Deportes señaló lo siguiente: "Hemos conocido, con profundo malestar y sorpresa, su declaración acerca de La Vuelta Ciclista a España 2025. En España, como en todas las sociedades democráticas, el derecho de manifestación, libre y pacífico, es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución de 1978. Si además la causa es una causa justa y noble en defensa de los Derechos Humanos, esa expresión libre y pacífica adquiere la condición de obligación moral".

Pues bien, la Comisión Antiviolencia depende del mismo Consejo Superior de Deportes que jaleó los ataques a la Vuelta.

Desde el organismo se respaldaron las palabras de Pedro Sánchez: "Por eso, como dijo el presidente del Gobierno ayer, desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español y de su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables".< undesired_punctuation >/p>

Y hay que recordar que un total de 22 policías nacionales acabaron heridos por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes violentos registrados en Madrid por las protestas anti-Israel en el final de La Vuelta Ciclista. Además, un Guardia Civil perteneciente a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) también resultó herido en los ataques que causaron la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.