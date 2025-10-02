El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha comunicado a Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés que deberán ser juzgados por un jurado popular por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado afirma que "por auto de fecha 02 de octubre de 2025 se ha dictado auto acordando la transformación de la DIP 1146/2024 y su continuación por los trámites previstos para el Tribunal del Jurado. Habiéndose practicado numerosas diligencias que obran en las mismas, encontrándose pendiente de practicar todavía, algunas de las acordadas".

"En el presente caso, y a efectos de la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, resulta verosímil la imputación que de los hechos relatados se hace a D. Juan Carlos Barrabés Cónsul, María Begoña Gómez Fernández y Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez", apunta.

"Dichos hechos revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de delito de Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Apropiación indebida e Intrusismo, cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995", añade.

"Se acuerda la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, figurando como investigado/s D. JUAN CARLOS BARRABÉS CÓNSUL, Dña. MARIA BEGOÑA GOMEZ FERNANDEZ y Dña. MARIA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ, por un presunto delito de Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Apropiación indebida e Intrusismo, regístrese en el libro de su clase y dese parte de tal incoación al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial", subraya el auto.

Por ello, "se convoca a comparecencia los investigados, al Ministerio Fiscal, y, en su caso, a las demás partes personadas, señalándose a tal fin el próximo día 06/10/2025 a las 17:30. Cítese a los investigados en debida forma, haciéndole saber que deberán comparecer necesariamente asistidos de su Letrado".

Recordamos que el sábado pasado el juez Peinado hizo lo propio con Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid para comunicarles que serían juzgados por un jurado popular por un delito de malversación. Ninguno de los tres investigados se personó en dicha vista.

