Sin justificación bancaria ni conocimiento de las fuentes a través de las cuales se obtuvo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desconoce, todavía, de dónde salía el dinero del que disponía el ex Secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Pero ha logrado detectar al menos 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, cuya procedencia se desconoce. Entre ellos, destacan 20.799,40 euros de gastos que los investigadores califican como "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada"

.

Pero la Guardia Civil sospecha que el dinero y los pagos pueden haber sido mucho más que esos 100.000 euros, ya que en su informe no "descarta la existencia de otros muchos sobre los que no se había comunicado a través de los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria".

De ese total, la Guardia Civil hace un interesante desglose sobre los pagos a las prostitutas con las que le ponía en contacto Koldo. En concreto, detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica", la ex pareja de Ábalos contratada en Tragsatec e Ineco, donde cobraba sin trabajar por orden del ex ministro. Además, se observan 2.953 euros a "Andrea", otra de las novias de quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Además, 602,15 euros a "Tatiana" y 3.337,25 euros a "Rosa", que podría ser una trabajadora del hogar. Los 18.000 euros que se contemplan y que están asociados a Carlos, corresponderían al hijo del ex ministro.

Además, la UCO indica que el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, hablaban en sus conversaciones de WhatsApp de "la existencia de una contabilidad 'A' y 'B' vinculada a los gastos de Ábalos".

Para los investigadores, los mensajes entre Koldo y su ahora ex mujer "evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro, que el matrimonio resultaba ser el custodio y gestor de ese dinero".