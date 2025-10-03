La UCO implica a dos empleadas del PSOE en la entrega de sobres a Ábalos: "No me gusta tener tanto dinero en el cajón"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha implicado a dos empleadas del PSOE en la entrega de sobres con billetes al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos: "No me gusta tener tanto dinero en el cajón".

El informe de la UCO de 285 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo que investiga la trama Koldo. Los agentes señalan que "siendo 17 de septiembre de 2018, Celia RODRÍGUEZ ALONSO- trabajadora de la secretaría de organización del PSOE- informó a KOLDO de que Covadonga SAN PEDRO PASCUAL había cobrado 1.020€ correspondientes a una factura que había presentado. Es decir, una cuantía muy pareja a la informada por el partido. A continuación, CELIA añadió ‘La tiene en el cajón para cuando os paséis’, lo que sugiere que el dinero se encontraba preparado en metálico para su recogida".

"Transcurrido un año, el día 10 de octubre de 2019, PATRICIA le notificó a su marido que había recibido dos sobres, se interpreta que con dinero en metálico, para KOLDO y para ÁBALOS", añade.

"En relación con el sobre que tenía como destinatario a ÁBALOS, por su cercanía temporal podría vincularse con la liquidación de gastos anotada el 2 de octubre de 2019 por importe de 1.074,40€161. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto de KOLDO, ya que desde el PSOE no se han comunicado liquidaciones posteriores al 24 de julio de 2019. Igualmente, se han localizado mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a ÁBALOS para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido", apunta.

"En este sentido, el día 7 de febrero de 2019162, CELIA preguntó a KOLDO si tenía previsto acudir a ‘Ferraz', ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia. Más tarde, CELIA indicó a KOLDO que ‘el jefe’ -en referencia a ÁBALOS- había abandonado esa ubicación sin recoger el dinero, proponiéndole que KOLDO se lo llevara. En concreto, CELIA afirmó que "no me gusta tener tanto dinero en el cajón", una expresión que refuerza la entrega de dinero en efectivo. Al día siguiente, PATRICIA le comentó a KOLDO: ‘Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa’", subraya la UCO.

Gastos no justificados

El informe de la Guardia Civil destaca que "esta entrega de efectivo, que parece tener como destinatario a ÁBALOS, resulta llamativa ya que, según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, ÁBALOS y KOLDO llevaban aproximadamente cinco (5) y tres (3) meses (respectivamente) sin recibir gastos de caja del PSOE":

• ÁBALOS: La anterior liquidación de gastos de caja informada por el PSOE se habría producido el día 12 de septiembre de 2018 por un importe de 1.020,22€.

• KOLDO: La anterior liquidación de gastos de caja informada por el PSOE se habría producido el día 31 de octubre de 2018 por un importe de 180,82€.

