Tertulia La Trinchera. La barbacoa socialista entre chistorras y chorizos
La tertulia con Carmelo Jordá, Teresa Gómez y Javier Benegas tras el informe UCO sobre los cobros en efectivo de Ábalos por parte del PSOE
04/10/2025 - 11:29
