Caso Begoña Gómez: la acusación pide que Sánchez declare y la Fiscalía carga contra las "hipótesis fabulosas" de Peinado

Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña Gómez han solicitado al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional presuntamente cometidos por su esposa.

Peinado citó este lunes a la esposa del presidente del Gobierno, junto a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles que si son juzgados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, serán enjuiciados por un jurado popular. Ninguno de los tres investigados se ha presentado. El pasado 27 de septiembre, Peinado citó también a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez para indicarles que también serían juzgadas por el delito de malversación por un jurado popular.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la vista ha durado unas tres horas y media en las que han tomado la palabra todas las partes. Durante la misma, la acusación popular ha solicitado al juez Peinado la citación del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por los presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional imputados a Begoña Gómez".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "dichos delitos habrían sido cometidos por la esposa de Pedro Sánchez tras apropiarse supuestamente de un programa informático diseñado con dinero público para la Universidad Complutense de Madrid (UCM)".

"Además de la testifical de Sánchez, la acusación popular ha solicitado un careo entre el rector de la Complutense, Joaquín Goyache y el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio y subsidiariamente declaraciones de ambos", afirman.

Recordamos que las acusaciones populares ya solicitaron la testifical de Pedro Sánchez por el delito de malversación derivado de la contratación y utilización de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, para tareas particulares y privadas.

Esta es la sexta vez que Begoña Gómez era citada por el juez Peinado. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa. En la quinta y en la sexta, directamente no se ha presentado.

La Fiscalía pide el archivo

Coincidiendo con la vista, la Fiscalía ha presentado un nuevo escrito ante el juez Peinado solicitando el archivo de la causa: "Más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones, la mera relación conyugal de Gómez no puede operar como una suerte de presunción 'iuris et de iure' que se traduzca en prevalimiento e influencia con relevancia penal en toda su actividad".

"Si decimos que no advertimos influencia ni prevalimiento en la actuación de Gómez, menos aún resulta posible atribuir y construir un delito de tráfico de influencias respecto de Álvarez. Y respecto al resto de delitos, lo mismo. Salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado, y con presunciones en contra de los investigados", concluye.

