La auditora del PSOE no quiere ser usada como escudo: alertó de que no puede certificar que no hay caja B

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, con imágenes con sobres con dinero, que acreditarían pagos recurrentes en metálico, ha caído como un jarro de agua fría en el PSOE, pues aumentaría las sospechas de la existencia de una trama de financiación ilegal en el partido. Si sale dinero en sobres es porque también entra dinero en metálico que apuntaría a una fuente de ingresos presuntamente no declarada.

La respuesta del PSOE y del Gobierno fue categórica e inmediata: "Hoy la propia UCO reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas como diputado, aportaciones y cuotas, no existe", defendieron en un comunicado.

Según el PSOE, "todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa", añadían.

Pues bien: tal y como publica hoy el diario El Mundo, el auditor externo al que alude el PSOE, se desmarca de estas afirmaciones del partido y señala que en su labor de auditoría no pueden "garantizar que no hay fraude en las cuentas".

Igual que hizo en su momento el Tribunal de Cuentas, en el que también se apoya el PSOE para hacer esa peculiar lectura del informe de la UCO que sí que recoge una contabilidad A y B de los gastos del que fuera ministro de Transportes de Pedro Sánchez, que queda fuera de su alcance y de su labor de fiscalización detectar la existencia de una Caja B en una empresa u organización. Es decir, el Tribunal de Cuentas revisa si es correcto o no lo que los partidos o empresas les presentan, pero no pueden garantizar en ningún caso si existe o no Caja B, pagos en metálico no registrados o fraude.

Lo mismo puede decirse de la auditoría externa realizada por Ecovis Grosclaude&Partners, cuyo socio auditor Luis Grosclaude ha declinado hacer comentarios a El Mundo sobre el PSOE, pero que en su último informe, relativo al ejercicio 2024, "puntualiza claramente que, aunque cree que las cuentas reflejan la imagen fiel (...) lo que no puede es garantizar que no hay caja B, porque desborda su labor estándar de auditoría". Y añade que "da su opinión con 'seguridad razonable', pero que eso, 'no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de otra debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno'".